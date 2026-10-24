Volley Serie A: per la Domotek esordio casalingo e premio miglior pubblico d’Italia

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Sarà festa al Palacalafiore di Reggio, per la Domotek esordio in casa e il premio per il miglior pubblico d’Italia. Sviluppo Sud Palmi cerca il riscatto a Macerata. Il Tonno di Lanci in casa

REGGIO CALABRIA – Domani alle ore 16 la Domotek Volley scenderà in campo per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Un appuntamento atteso anche per festeggiare il riconoscimento avuto quale “miglior pubblico d’Italia”. Ne parla il capitano Domenico Laganà.

«Penso che il premio Kilgour, per il miglior pubblico, indetto da Legavolley sia uno dei più prestigiosi, e insieme a tutti gli altri è forse il più bello, perché è stato poi il pubblico che ci ha aiutato a raggiungere tutto quello che abbiamo raggiunto».

Arriva Brescia, squadra reduce da una brutta sconfitta per 3-0 alla prima giornata contro Lagonegro. «Non ci dobbiamo cullare di questo – avverte il capitano – Anzi, pensiamo che verranno qui proprio col dente avvelenato per riscattare questa sconfitta. Come abbiamo visto nella prima giornata, si può vincere e si può perdere con tutti».

Poi, l’invito ai tifosi reggini: «Invito i tifosi al palazzetto questa domenica per la prima in casa, perché è una partita importante per l’esordio, per noi, per voi, per tutta Reggio. È una cosa che stiamo aspettando da tanto. Siamo lontani da questo palazzetto da maggio, quindi vi aspettiamo numerosi».

SVILUPPO SUD PALMI

È la prima sfida in Serie A tra Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, entrambe reduci da una sconfitta. Possibili record personali all’orizzonte: tra i padroni di casa Marco Novello è a 22 punti dai 1.500 in Regular Season, mentre Luigi Randazzo cerca il muro n. 200 in carriera, tra gli ospiti Raul Parolari insegue il suo 500° punto in carriera. La Sviluppo Sud ha puntato sullo schiacciatore lettone Toms Emils Liepa, 200 cm di altezza e già a referto all’esordio, per sopperire all’infortunio di Luka Basic.

Della partita parla Marco Valbusa: «C’è tanta voglia di riscatto. Durante la settimana abbiamo lavorato sodo per colmare quelle lacune che si sono viste in campo nella scorsa partita. Andiamo a Macerata fiduciosi dei nostri mezzi cercando di dare il meglio in campo e portare a casa quanti più punti possibili. Non sarà una partita facile ma siamo carichi per questa trasferta».

SERIE A3 – TONNO CALLIPO

È stata una partenza positiva per la Tonno Callipo quella della prima giornata di Serie A3, vittoriosa per 3-2 sul campo dell’Agro Pontino. Sicuramente un buon viatico in vista dell’esordio interno di oggi al PalaMaiata davanti ai propri tifosi contro la Romeo Sorrento, una delle tre attuali capoliste, le altre sono Castellana e Campobasso. Un avversario, quello campano, che parte coi favori del pronostico avendo confermato diversi elementi cardine del roster titolare passato ed aggiunto, tra gli altri, l’opposto slovacco Petras.

Si preannuncia dunque un derby tutto particolare con il connazionale Lamanec punto di forza della Tonno Callipo, che già sabato ha avuto modo di mostrare le proprie riconosciute qualità. Della partita parla il capitano Graziano Maccarone: «Vincere in trasferta non è mai facile, farlo con un gruppo di quasi tutti esordienti è ancora più bello. C’è ancora tanto da lavorare e migliorare soprattutto in questa categoria dove incontreremo squadre molto esperte».

Al PalaMaiata arriverà Sorrento, anch’esso vittorioso all’esordio, che gara sarà?

«Una partita molto intensa, loro vantano sicuramente giocatori con molta esperienza e che questo campionato lo conoscono benissimo. Dal canto nostro dovremo giocare al massimo, come ogni partita quest’anno, e cercare di sfruttare al massimo il fattore-casa, sono sicuro che troveremo un palazzetto molto caldo, i nostri tifosi e tutto il pubblico ci daranno la carica giusta nei vari momenti della gara. Per cui invito tutti al palazzetto per far sì che il PalaMaiata sia una bolgia».

Questa giornata vede laMaricor Corigliano ferma per il forzato riposo, sarà l’occasione per il gruppo allenarsi e migliorare e soprattutto capire dove si è sbagliato a Galatone, in una partita che sembrava si potesse vincere e che invece è sfuggita al tie break.

SERIE A3 FEMMINILE

Le ragazze di coach Saja giocano in trasferta a Verona. Ne parla Chaira Sacchetti: «Sarà una partita molto difficile. È una squadra costruita per fare molto bene, non a caso dispone di giocatrici che hanno già militato in A2. Servirà coraggio e spavalderia, cose che a tratti abbiamo fatto vedere e sarà importante mantenerle per la maggior parte della gara».