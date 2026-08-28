Tracce di cucina: L’insalata di buzzonaglia con i fichi e la cipolla

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La cucina della tradizione con le sue tracce di un tempo che fu accende i ricordi ma soprattutto rivive ogni volta che una ricetta si trasforma in piatto: L’insalata di buzzonaglia con i fichi e la cipolla

Le insalate, si trovano orribilmente composte e confezionate sottovuoto nei frigo dei supermercati e sono da evitare come le pestilenze. Sono sparite dalle Carte dei Cibi dei Ristoranti e anche delle Trattorie ma le offrono nei bar e nei fast food.

Eppure dopo le paste, con i loro sapori che si mescolano e si combinano, con i colori sempre variopinti e gli odori sempre intriganti sono i piatti nei quali la fantasia viene celebrata ed esaltata.

Per non dire delle consistenze che offrono e che sono sempre le più diverse.

Nella nostra terra di Calabria hanno, storicamente regalato grandi trionfi di sapori. Hanno necessità come racconta un nostro antico proverbio di un importante accorgimento: ”l’insalata vuole il sale da un sapiente, l’aceto da un avaro, l’olio da un prodigo, vuol essere mescolata da un matto e mangiata da un affamato”

Se poi la pensiamo come Davide Paolini, che sostiene che nella nostra Regione ci sono straordinari “giacimenti gastronomici” allora la rabbia della offerta non adeguata delle insalate in genere diventa incontrollabile.

Per andare a Tropea bisogna passare da Pizzo Calabro dove io mi fermo sempre, a qualsiasi ora mi capiti. Parcheggio agevolmente nello spazio sopra la piazza, mi perdo nei vicoli riempiti di cianfrusaglie che, in bella mostra, presentano la scritta Pizzo o Tropea, rigorosamente made in Cina. Mi accomodo nella bella piazza con la meravigliosa vista del Castello e non posso non degustare il tartufo di Pizzo del “bar Ercole”, che ogni tanto vario con la nocciola imbottita.

Poi mi rimetto in macchina e vicino alla Stazione ferroviaria mi fermo in un negozietto per acquistare la buzzonaglia di tonno e qualche volta anche la bottarga di tonno che, così dicono, loro preparano. Io della “buzzonaglia” di tonno sono perdutamente innamorato. Prevedo che presto diventerà conosciuta come la nduja.

A condizione che la scopra qualche chef del Nord. Perché noi calabresi non crediamo alle nostre eccellenze.

La “buzzonaglia” un tempo veniva data in dono alle lavoratrici che confezionavano il tonno.

Viene preparata con tutti i residui di carne che dopo la sfilettatura rimangono attaccati alla lisca dei tonni. La vicinanza all’osso, la abbondante vascolarizzazione delle carne, rendono questa parte del tonno davvero prelibata.

Il colore non è invitante ed è riconosciuto rosso scuro per chi la ama, marrone scuro per chi la detesta. Sono del tonno le parti meno pregiate, quasi di scarto, ma il miracolo è che combinate insieme gli regalano una straordinaria morbidezza e un sapore deciso ma di grande fascino. Personalmente la ritengo anche più gustosa del filetto del tonno; costa anche molto poco e di questi periodi non è un difetto.

“Sic stantibus rebus” prepariamoci una bellissima insalata di buzzonaglia.

Al mercato scegliamo il pomodoro più bello se è di Belmonte ancora meglio.

Ci serve una cipolla di Tropea, solo il cuore, che taglieremo anche a dadini. E poi, per far festa, quattro fichi dottati che maturano già dai primi di agosto e fino a settembre. Spelliamoli e con grande delicatezza riduciamoli a pezzi regolari.

In una bastardella uniamo i pomodoro privati dei semi e tagliati a dadini, la cipolla e i fichi. Condiamo con olio di olive carolee, (io amo quello prodotto da Gregorio Odoardi) e aggiungiamo due cucchiai abbondanti di buzzonaglia.

Mescoliamo con grande cura e con tanto amore. Dobbiamo partecipare, devoti, al matrimonio di questi sapori così diversi. Caratteri e sapori totalmente all’opposto, che però conoscendosi si fondono a meraviglia. Facciamo riposare qualche minuto per poi comporre i piatti rigorosamente individuali.

Con l’aiuto di un anello alto cinque centimetri diamo forma a questi sapori, compattiamoli e sformiamoli, aggiungendo ancora un filino di olio e un trito di basilico, menta e timo. Qualche crostino ai cereali, friabile e saporito accompagnerà la nostra insalata e manderà in visibilio le nostre papille gustative.

Sia lode alla miseria se ha prodotto la buzzonaglia.