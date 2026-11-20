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La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Non è troppo presto per essere già Natale?
LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Non è troppo presto per essere già Natale?
Cara Altra Posta, qualche giorno fa, i miei nipoti, neanche tanto piccoli, mi hanno detto, a rotazione e con tono per niente accondiscendente, «Nonna, ma ancora non hai fatto l’albero? Mica non lo farai». Sono rimasta piuttosto spiazzata. Sul mio pianerottolo, poi, è comparsa una ghirlanda. È apparsa lunedì mattina, appesa alla porta di fronte con un nastro rosso così deciso da sembrare un avviso di sfratto. Io ero uscita in pigiama e tappine a ritirare un pacco di un ordine fatto ad ottobre e mi sono sentita colta in flagrante, come se qualcuno avesse controllato i miei compiti e trovato in bianco la pagina di novembre.
Non siamo neanche a metà novembre. Non ho neanche finito il cambio di stagione, cioè fa ancora caldo fuori, al netto della pioggia. Il problema non è che non mi piaccia il Natale. Mi piace molto, e anzi lo difendo, in particolare nelle sue versioni più ingombranti: i crustoli fritti, le tavole con troppe cose sopra, le conversazioni che alle undici di sera diventano improvvisamente sincere. Il problema è la velocità. Ho provato a dirlo a un’amica, che mi ha risposto: «Ma è bello, si crea l’atmosfera». L’atmosfera, certo. Non ho mai capito chi sia questo “si” che la crea, né perché debba cominciare proprio mentre io fingo di non aver ancora tolto i sandali dall’ingresso.
Ho il sospetto che l’atmosfera natalizia, anticipata a questo modo, serva soprattutto a venderci il tempo che ci manca. Allora le chiedo, con tutta la serietà che l’argomento merita: è davvero troppo presto? E se lo è, che cosa si fa? Si resiste e si passa per quella che non partecipa? Si cede e ci si ritrova il 6 dicembre già stanchi di cannella? Esiste una via di mezzo, per esempio il primo vero giorno di freddo, la prima sera in cui si ha voglia di accendere una lampada in più?
Il Grinch ma con amore
LA NOSTRA RISPOSTA
Cara Grinch, mentre scrivo – è mattino presto, mercoledì 18 novembre – sto facendo colazione con il panettone. Solo questo potrebbe valere come risposta alla sua lettera, e darle un indizio del mio rapporto con il Natale, le feste e tutte cose. Sono una specie di Rudolph la renna in gonnella, una Natale addicted. Per un po’ mi sono spezzata, quando è morto mio padre, ho pensato che la festa, la felicità, le luci e i torroni, fossero troppo, ingiusti, fuori luogo.
Ho saltato un anno, siamo scappati tutti da mio fratello a Parma e abbiamo sigillato casa con il suo dolore senza una luce, una ghirlanda, un fiocco. Ma mio padre, anche lui, il Natale lo amava e quindi, l’anno scorso, mi sono costretta, e ho fatto l’albero più bello e colorato di sempre. Mi è salita l’atmosfera. La vibe giusta, per dirla alla giovane. È tornata mia Christmas era. Quindi in verità le dico, con tutto il mio consumismo, non è troppo presto, ma lei ha il diritto di sentirlo tale.
L’atmosfera natalizia non ha una data di inizio, e quelle che ci vengono proposte (il 27 novembre dei saldi, il 29 dell’Avvento) sono scadenze commerciali o liturgiche, non emotive. L’Immacolata, l’8 dicembre, ha una vera autorità: è il giorno in cui in molte case si tira fuori l’albero, e nessuno potrà accusarla di essere in ritardo. Nel frattempo faccia la cosa più piccola possibile, cioè accenda una lampada in più la prima sera di vero freddo. Basta quella, il resto può aspettare. Se vuole un po’ di compagnia, le propongo quattro scelte, tra film e libri, ognuna per un sintomo diverso.
Per la fretta degli altri, Un ricordo di Natale di Truman Capote (il titolo italiano cambia da edizione a edizione). Una mattina di fine novembre una cugina anziana si affaccia in cucina e dichiara che è tempo di dolci natalizi. Nessun calendario, solo l’aria: è esattamente il suo “primo giorno di freddo”. Per le conversazioni delle undici di sera, I morti di James Joyce, in Gente di Dublino.
Si svolge alla festa dell’Epifania, con una tavola carica e discorsi di circostanza. Poi, a notte fonda, una confidenza sposta tutto. È il Natale visto dalla fine, che a volte rassicura chi ha paura dell’inizio. Per le tavole con troppe cose sopra, Fanny e Alexander di Ingmar Bergman, che si apre con una vigilia di Natale in casa Ekdahl: bambini, zii, regali, rumore. È ingombrante come lo difende lei.
Per entrare nel mood giusto, Scrooge e gli Spiriti del Natale, al cinema dal 12 novembre. Nel nuovo adattamento del Canto di Natale di Charles Dickens, Johnny Depp, veste i panni del ricco e avaro Ebenezer Scrooge, titolare di un cambiavalute di Londra. La storia è nota, il film merita. La ghirlanda di fronte, infine, la lasci dov’è. Non è una gara. E tranquillizzi i suoi nipoti, l’albero lo farà «come sempre».
LA POSTA DELL’ESTATE
Sull’isola di Awashima, nel Mare Interno di Seto, in Giappone esiste un ufficio postale che accoglie la corrispondenza destinata a chi un indirizzo non lo possiede. Si chiama hyoryu yubinkyoku, l’Ufficio postale alla deriva. È un’installazione artistica che accoglie lettere indirizzate a destinatari sconosciuti o impossibili da raggiungere, come persone defunte o amori impossibili.
Originariamente creato come parte della Triennale d’Arte di Setouchi nel 2013, è diventato un luogo speciale dove le persone possono esprimere emozioni e sentimenti attraverso la scrittura, senza aspettarsi una risposta. È stato creato dall’artista Saya Kubota come parte della Triennale d’Arte di Setouchi del 2013, ma ha continuato a vivere grazie alla passione di Nakata Katsuhisa, che lo gestisce. È un luogo pieno di speranza, dove le persone possono trovare conforto nel condividere le proprie emozioni attraverso la scrittura.
Ecco noi vorremmo diventare, nel battito di ciglia tra l’estate e la sua fine, il vostro ufficio postale, con un indirizzo estate@quotidianodelsud.it. Chiedeteci, scriveteci, pensateci, stupiteci. Vi risponderemo. O almeno ci proveremo.
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