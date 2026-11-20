La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Non è troppo presto per essere già Natale?

LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Non è troppo presto per essere già Natale?

Cara Altra Posta, qualche giorno fa, i miei nipoti, neanche tanto piccoli, mi hanno detto, a rotazione e con tono per niente accondiscendente, «Nonna, ma ancora non hai fatto l’albero? Mica non lo farai». Sono rimasta piuttosto spiazzata. Sul mio pianerottolo, poi, è comparsa una ghirlanda. È apparsa lunedì mattina, appesa alla porta di fronte con un nastro rosso così deciso da sembrare un avviso di sfratto. Io ero uscita in pigiama e tappine a ritirare un pacco di un ordine fatto ad ottobre e mi sono sentita colta in flagrante, come se qualcuno avesse controllato i miei compiti e trovato in bianco la pagina di novembre.

Non siamo neanche a metà novembre. Non ho neanche finito il cambio di stagione, cioè fa ancora caldo fuori, al netto della pioggia. Il problema non è che non mi piaccia il Natale. Mi piace molto, e anzi lo difendo, in particolare nelle sue versioni più ingombranti: i crustoli fritti, le tavole con troppe cose sopra, le conversazioni che alle undici di sera diventano improvvisamente sincere. Il problema è la velocità. Ho provato a dirlo a un’amica, che mi ha risposto: «Ma è bello, si crea l’atmosfera». L’atmosfera, certo. Non ho mai capito chi sia questo “si” che la crea, né perché debba cominciare proprio mentre io fingo di non aver ancora tolto i sandali dall’ingresso.

Ho il sospetto che l’atmosfera natalizia, anticipata a questo modo, serva soprattutto a venderci il tempo che ci manca. Allora le chiedo, con tutta la serietà che l’argomento merita: è davvero troppo presto? E se lo è, che cosa si fa? Si resiste e si passa per quella che non partecipa? Si cede e ci si ritrova il 6 dicembre già stanchi di cannella? Esiste una via di mezzo, per esempio il primo vero giorno di freddo, la prima sera in cui si ha voglia di accendere una lampada in più?



Il Grinch ma con amore