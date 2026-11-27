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La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Figli che non mi somigliano e i verdetti sulla mia vita
LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Figli che non mi somigliano e i verdetti sulla mia vita
Gentile Altra Posta, ho un problema, forse più di uno, ma quello che mi attanaglia e stringe un po’ il cuore è che i miei figli non mi somigliano. Ma per niente, e non intendo fisicamente, anche se. Ma nel pensiero, nelle idee, nei piani di vita. Non sono sicura, però, che sia un male. La piccola di casa, diciamo così, la mia Giulia, una gravidanza durissima, un parto da incubo. Ha ventinove anni, vive a Bologna, lavora per una società nel settore della grafica. Non mangia carne da due anni, non ha intenzione di sposarsi e usa la parola “sistema” con una durezza che io, alla sua età, riservavo ai vicini.
Matteo ne ha trentadue. Vive a Milano in una stanza che divide con un amico, credo sia qualcosa di più ma non ha il coraggio di dirmelo, forse più a suo a padre che a me, per via di certe cose dette in casa in passato. Si è allontanato, lo sento distante e non so come riportarlo a me. Quando mio padre è morto, abbiamo scoperto, nascosto da una vita di rinunce un tesoretto, che non avendo problemi, ho destinato ai miei figli, per comprare casa. Marco mi ha spiegato con molta dolcezza che comprare casa per lui è una forma di ansia. Io ho comprato casa a ventisei anni, con un mutuo che ci ha tenuti svegli per un trentennio. Finora credevo fosse stato un atto d’amore.
Non litighiamo, ed è forse questo il problema. Siamo educati. Ci mandiamo i link, ci facciamo gli auguri, a Natale tornano tutti. Ma a tavola ho imparato a scegliere gli argomenti come si sceglie la strada con meno buche. Ogni tanto mi sorprendo a parlare del tempo con i miei figli, che ho cresciuto dicendo loro di pensare con la propria testa. Ci sono riusciti benissimo. Nessuno mi aveva avvertita che quella testa sarebbe andata altrove.
Non penso che abbiano torto. Penso, e me ne vergogno un poco, che le loro scelte mi sembrino un giudizio su di me, come se ogni cosa che hanno lasciato fosse una cosa che io avevo scelto con cura. Quando Giulia dice che non vuole una vita “così”, so che parla della sua e non della mia, e intanto qualcosa si stringe lo stesso. Le scrivo perché vorrei sapere come si fa a sedersi a tavola con persone che si amano e che non si riconoscono, senza trasformare ogni pranzo in un referendum e senza fingere. E vorrei sapere se esiste un modo per smettere di cercare, nelle loro vite, il verdetto sulla mia.
LA NOSTRA RISPOSTA
Mia cara, come ho scritto in diverse occasioni non sono madre, e non lo sarò, ma sono una figlia e sono una mela caduta lontano dall’albero. Ho rotolato a lungo lontano dai rami che mi avevano dato vita, per poi, forse inconsciamente, virare e tornare in prossimità di quelle radici. Da ragazza ero una pasionaria, prendevo tutto di petto e mi scontravo spesso con mio padre che era più compassato, posato e politicamente molto lontano da me.
Non lo so bene cosa significa avere di fronte «un figlio che non ti somiglia, non ti corrisponde, anche in ciò che più avresti voluto trasmettergli» come dice bene Francesca Barra su Vanity Fair, quindi non sono certa di poterla davvero aiutare. Al solito, non mi tiro indietro e faccio quel posso. Intanto, lo dice lei stessa, le scelte dei figli le sembrano un verdetto, come se ogni cosa lasciata fosse una cosa che lei aveva scelto con cura.
Capita a quasi tutti i genitori. Ci si accorge che i figli sono liberi nel momento in cui usano la libertà in una direzione che non avevamo previsto. Lei li ha cresciuti perché pensassero con la loro testa, e la testa, come vede, ha cominciato a funzionare. Il mutuo a ventisei anni lo racconti, è importante. Matteo le ha spiegato per quaranta minuti perché comprare casa è un’ansia: lei gli spieghi, in due, perché a ventisei anni fu un atto d’amore, e anche una paura che durò un 30 anni. Trenta, mica bruscolini.
Raccontata così, la storia smette di essere un argomento e diventa quello che è, la vita di una ragazza con un mutuo. I figli raramente conoscono i genitori prima dei genitori. Che si faccia vedere a ventisei anni sarà per loro più interessante di qualunque opinione sul “sistema”. Smetta di fare domande per capire e a Matteo lo dica che l’amore è amore e lei non lo giudica, ma ama. Senza se e senza ma. Senza giudizio. Le domande migliori sono quelle a cui non si ha già una risposta pronta: che cosa mangia Giulia quando è da sola, cosa le piace di Bologna a novembre.
E il silenzio educato lo interrompa una volta, con una frase sola e vera, tipo “mi mancate anche quando siete qui”. Se la dice ridendo funziona meglio, e i figli, che sono bravissimi, capiranno che ha detto la verità. Quanto al verdetto, non lo cerchi nelle loro vite. Lo cerchi in una domenica qualunque, quando tutti restano seduti mezz’ora in più senza motivo. Quello è il verdetto, e finora, a leggere la sua lettera, è sempre di assoluzione.
Per i consigli di lettura mi sono affidata ai classici. Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Il saggio che dà il titolo alla raccolta riguarda proprio l’educazione dei figli: Ginzburg sostiene che ai ragazzi si debbano trasmettere le grandi virtù, come generosità e indifferenza al denaro, e non il risparmio e la prudenza. È un libro scritto da una madre che non pretende che i figli ripetano le sue scelte.
LA POSTA DELL’ESTATE
Sull’isola di Awashima, nel Mare Interno di Seto, in Giappone esiste un ufficio postale che accoglie la corrispondenza destinata a chi un indirizzo non lo possiede. Si chiama hyoryu yubinkyoku, l’Ufficio postale alla deriva. È un’installazione artistica che accoglie lettere indirizzate a destinatari sconosciuti o impossibili da raggiungere, come persone defunte o amori impossibili.
Originariamente creato come parte della Triennale d’Arte di Setouchi nel 2013, è diventato un luogo speciale dove le persone possono esprimere emozioni e sentimenti attraverso la scrittura, senza aspettarsi una risposta. È stato creato dall’artista Saya Kubota come parte della Triennale d’Arte di Setouchi del 2013, ma ha continuato a vivere grazie alla passione di Nakata Katsuhisa, che lo gestisce. È un luogo pieno di speranza, dove le persone possono trovare conforto nel condividere le proprie emozioni attraverso la scrittura.
Ecco noi vorremmo diventare, nel battito di ciglia tra l’estate e la sua fine, il vostro ufficio postale, con un indirizzo estate@quotidianodelsud.it. Chiedeteci, scriveteci, pensateci, stupiteci. Vi risponderemo. O almeno ci proveremo.
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