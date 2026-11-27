La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Figli che non mi somigliano e i verdetti sulla mia vita

LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Figli che non mi somigliano e i verdetti sulla mia vita

Gentile Altra Posta, ho un problema, forse più di uno, ma quello che mi attanaglia e stringe un po’ il cuore è che i miei figli non mi somigliano. Ma per niente, e non intendo fisicamente, anche se. Ma nel pensiero, nelle idee, nei piani di vita. Non sono sicura, però, che sia un male. La piccola di casa, diciamo così, la mia Giulia, una gravidanza durissima, un parto da incubo. Ha ventinove anni, vive a Bologna, lavora per una società nel settore della grafica. Non mangia carne da due anni, non ha intenzione di sposarsi e usa la parola “sistema” con una durezza che io, alla sua età, riservavo ai vicini.

Matteo ne ha trentadue. Vive a Milano in una stanza che divide con un amico, credo sia qualcosa di più ma non ha il coraggio di dirmelo, forse più a suo a padre che a me, per via di certe cose dette in casa in passato. Si è allontanato, lo sento distante e non so come riportarlo a me. Quando mio padre è morto, abbiamo scoperto, nascosto da una vita di rinunce un tesoretto, che non avendo problemi, ho destinato ai miei figli, per comprare casa. Marco mi ha spiegato con molta dolcezza che comprare casa per lui è una forma di ansia. Io ho comprato casa a ventisei anni, con un mutuo che ci ha tenuti svegli per un trentennio. Finora credevo fosse stato un atto d’amore.

Non litighiamo, ed è forse questo il problema. Siamo educati. Ci mandiamo i link, ci facciamo gli auguri, a Natale tornano tutti. Ma a tavola ho imparato a scegliere gli argomenti come si sceglie la strada con meno buche. Ogni tanto mi sorprendo a parlare del tempo con i miei figli, che ho cresciuto dicendo loro di pensare con la propria testa. Ci sono riusciti benissimo. Nessuno mi aveva avvertita che quella testa sarebbe andata altrove.

Non penso che abbiano torto. Penso, e me ne vergogno un poco, che le loro scelte mi sembrino un giudizio su di me, come se ogni cosa che hanno lasciato fosse una cosa che io avevo scelto con cura. Quando Giulia dice che non vuole una vita “così”, so che parla della sua e non della mia, e intanto qualcosa si stringe lo stesso. Le scrivo perché vorrei sapere come si fa a sedersi a tavola con persone che si amano e che non si riconoscono, senza trasformare ogni pranzo in un referendum e senza fingere. E vorrei sapere se esiste un modo per smettere di cercare, nelle loro vite, il verdetto sulla mia.