COSENZA - «Adesso è ufficiale: Cosenza è Città Europea dello Sport 2020. La comunicazione della conquista del prestigioso titolo è arrivata dal presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, che ha scritto al sindaco Mario Occhiuto ('abbiamo l’onore di dichiarare Cosenza European City of Sport 2020'), complimentandosi perché Cosenza è davvero un buon esempio dello sport per tutti, inteso come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto, proprio quali sono gli obiettivi principali di Aces Europa».

Con queste parole una nota del portavoce del Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, annuncia l'assegnazione dell'importante riconoscimento alla città. Nel testo si aggiunge che «nella motivazione si legge inoltre che l’Amministrazione comunale di Cosenza ha anche sviluppato una politica sportiva esemplare con strutture, programmi e attività».

Dal canto suo il primo cittadino Occhiuto ha espresso la propria soddisfazione affermando: «Siamo felici e onorati di tale riconoscimento frutto di un percorso mirato e corale, per il quale ringrazio l’assessore allo Sport Carmine Vizza e tutti coloro che, con il corposo dossier presentato, hanno contribuito a testimoniare alla Commissione esaminatrice che la nostra città aveva le carte in regola per rappresentare un esempio di svolta ecologica reale. Abbiamo sempre creduto in questa candidatura e sono certo che il titolo di 'Città Europea dello Sport 2020' sarà un ulteriore volano attrattivo, oltre che motivo per portare i riflettori su un capoluogo del Sud che mette al centro la qualità della vita con azioni concrete di sostenibilità».

Il sindaco Occhiuto parteciperà, il prossimo 12 novembre, al "Gala dei Premi Aces Europe" nella sede del Coni a Roma, alla presenza, tra gli altri, del presidente Giovanni Malagò.