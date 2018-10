LAMEZIA TERME - Dovevano partire alle 8.30. Sono invece “volati” alle 14.45. Sei ore e passa di ritardo. Il motivo? L’areo Ryanair che avrebbe dovuto decollare per loro con destinazione Bergamo è invece decollato per altri destinazione Amburgo. Tutto accade quando i passeggeri del volo Ryanair per Bergamo, dopo essere saliti a bordo, vengono fatti scendere. Chiedono il perchè e gli viene risposto che a breve sarebbero risaliti su un altro aeromobile. Nel frattempo, sull’aereo che avrebbe dovuto decollare per Bergamo vengono fatti salire altri passeggeri (quasi tutti turisti tedeschi) poichè l’aereo per Amburgo era guasto e quindi è stato sostituito con quello che invece era diretto a Bergamo. Appena imbarcati, i tedeschi partono per Amburgo mentre i passeggeri italiani restano a Lamezia in attesa di un altro aereo. Che più passano le ore e più non arriva. Intanto la pazienza finisce e così all’aeroporto di Lamezia scoppiano le proteste al punto tale che deve intervenire la Polizia per cercare di calmare gli animi. Le proteste aumentano non solo perchè le ore di ritardo ormai sono diventante insopportabili, ma anche e soprattutto perchè nessuna da una risposta se non la rassicurazione che presto sarebbe arrivato un altro aereo. Che finalmente arriva nel primo pomeriggio fino al decollo avvenuto alle 14.45 con oltre 6 ore di ritardo. Ma c’è di più. La destinazione finale per chi prende il volo per Bergamo Orio al Serio in realtà è Milano, o finanche Torino, per cui chi arriva a Bergamo deve poi affrontare una o due ore di viaggio per giungere a Milano. Come del resto è accaduto ieri quando diversi passeggeri sono giunti a Milano quando ormai era quasi buio dopo essere arrivati alle 7 di mattina all’aeroporto di Lamezia appunto per imbarcarsi sul volo delle 8.30 diretto a Bergamo. Insomma alla fine per giungere a destinazione c’è voluta una giornata intera. Tra l’altro i passeggeri si sono lamentati anche per il mancato servizio alternativo visto che l’aereo per Amburgo era guasto. Un viaggio da incubo, quindi, per i passeggeri italiani per gli inevitabili disagi dovuti alla «preferenza» per i tedeschi.