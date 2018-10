CAULONIA (REGGIO CALABRIA) - L'Anas annuncia l'avvio dei lavori di realizzazione del percorso alternativo sulle provinciali che avranno una durata di 20 giorni.

I lavori delle fondazioni del nuovo ponte avranno inizio i primi giorni del mese di novembre 2018.

Durante l’incontro svoltosi presso la Prefettura di Reggio Calabria e presieduto dal Responsabile della Protezione civile della Prefettura Anna Surace, al quale hanno preso parte il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride oltre a rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Protezione Civile Regionale e delle Forze dell’Ordine, il Responsabile dell’Area Compartimentale Calabria dell'Anas, Marco Moladori, ha relazionato in merito allo stato dei lavori relativi al ponte ‘Allaro’.

In particolare, è stato evidenziato come «grazie al decreto di finanziamento degli interventi per l’importo complessivo di 6 milioni e trecentomila euro, saranno avviati i lavori di realizzazione del nuovo ponte ‘Monarchico’ e l’adeguamento e messa in sicurezza del percorso alternativo (strade provinciali 88 e 89). È prevista inoltre, la realizzazione di un ‘guado’ sul fiume Allaro che consentirà il doppio senso di circolazione anche ai mezzi pesanti per ovviare alle attuali limitazioni di traffico sul ponte ‘Repubblicano’ (completamento a fine gennaio 2019). I lavori saranno realizzati dall’Impresa Valori Scarl».