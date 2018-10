MILETO (VIBO VALENTIA) - Buone notizie per i devoti di Natuzza Evolo. Nelle scorse ore, infatti, sul sito ufficiale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, l'ente che si occupa di dare esecuzione al testamento spirituale della mistica di Paravati, principale frazione di Mileto, è apparsa una nota a firma del presidente Pasquale Anastasi in cui viene annunciata l'autorizzazione da parte del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo, alla realizzazione dei raduni di preghiera in occasione delle ricorrenze del primo novembre (anniversario della morte di Natuzza Evolo) e dell'11 novembre (anniversario dell'arrivo a Paravati dell'effice della Madonna disegnata su indicazione della mistica).

Come si ricorderà, il vescovo ad agosto 2017 ha revocato l'approvazione allo statuto della Fondazione dopo una querelle nata a seguito della richiesta di alcune modifiche allo statuto stesso. Una revoca che ha portato anche al divieto di realizzare manifestazioni religiose all'interno della Fondazione stessa.

«Su mia richiesta, nella qualità di Presidente della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime - spiega Anastasi riferendosi al vescovo - ha autorizzato la Fondazione allo svolgimento delle manifestazioni religiose del 1° Novembre, anniversario del Pio Transito di Mamma Natuzza, e dell’11 Novembre, anniversario dell’arrivo dell’Effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime».

Anastasi ha anche annunciato che per quanto riguarda il primo novembre, giorno di tutti i Santi, il programma prevede alle ore 10.30 la celebrazione della Santa Messa, nel piazzale della Villa della Gioia, mentre per l’11 novembre, alle ore 9.30, la processione dell’Effige per le vie del paese, a seguire un momento di preghiera mariana con la recita del Rosario e alle ore 10.30 la celebrazione della Santa Eucarestia nel piazzale della Villa della Gioia.

«Nella gioia di trascorrere insieme questi momenti di grazia - conclude Anastasi - vi attendo numerosi per condividere l’amore che ci lega a mamma Natuzza e alla Madonna. Vi abbraccio fraternamente».