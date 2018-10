VIBO VALENTIA - Un omaggio alla città quello che il pianista di fama internazionale Roberto Giordano, in collaborazione con il Rotary Club di Vibo Valentia, la Tonno Callipo Calabria Volley e il Sistema bibliotecario vibonese, vuole fare con il suo concerto in programma per domani a partire dalle ore 18 presso il Palavalentia.

Il concerto prevede un biglietto di ingresso di 5 euro e l'intero incasso sarà «devoluto - si legge nel pieghevole illustrativo del programma - ad una azione solidare per l'infanzia della città di Vibo Valentia per il tramite della Rotary Foundation per volontà del Maestro Roberto Giordano».

Il concerto, della durata di circa un'ora, prevede l'esibizione del pianista miletese in vari brani di Robert Schumann (Blumenstük (Pezzo fiorito) Op. 19, Faschingsschwank aus Wien Op. 26 (Carnavale di Vienna), Allegro (Sehr Lebhaft), Romanze (Ziemlich Langsam) Scherzino, Intermezzo (Mit Größter Energie), Finale (Höchst Lebhaft))

Dopo una breve pausa Giordano riprenderà con delle composizioni di Charles Debussy (DuePreludi, Libro I, La Sérénade interrompue (La Serenata interrotta), Les Collines d’Anacapri (Le Colline d’Anacapri), Estampes, Pagodes, La Soirée dans Grenade (La serata a Granada), Jardins sous la Pluie (Giardini sotto la pioggia), L’Isle Joyeuse (L’Isola felice)).