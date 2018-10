CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) - Come da previsioni piove intensamente dalla notte su tutta la fascia ionica cosentina, dove, già da ieri, era stata diramata l’allerta rossa con disposizione di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in diversi Comuni (LEGGI LA NOTIZIA).

Sono diverse le strade allagate, con conseguenti disagi alla circolazione sulla statale 106 ionica, dove si sono registrati rallentamenti tra i comuni di Pietrapaola e Cariati.

GUARDA IL VIDEO

Nel territorio di Corigliano-Rossano il torrente Malfrancato ha raggiunto gli argini. Al momento, comunque, non sono segnalate criticità gravi per le persone. A scopo precauzionale le strade in prossimità del torrente sono state chiuse.



Vai alla Fotogallery

Sul lungomare Sant'Angelo, sempre a Corigliano-Rossano, l'acqua ha raggiunto i 20 centimetri. Nello stesso comune, i due sottopassaggi sono stati chiusi al traffico in via precauzionale. Completamente invasa dall’acqua la frazione di Schiavonea.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse aree del Cosentino. A Corigliano - Rossano l'acqua ha invaso alcune strade nelle località Toscano e Vespucci, raggiungendo anche i piani inferiori di alcuni fabbricati. Per questo sono stati soccorsi invalidi o anziani, impossibilitati a lasciare le loro case a causa dell'acqua. Diversi gli interventi dei pompieri, anche con l'impiego di idrovore per aspirare l'acqua fuoriuscita dai tombini, ma non sono segnalate, al momento, situazioni di particolare gravità.

Anche in provincia di Crotone si registrano criticità. A causa di un allagamento dovuto alle forti piogge è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106, nel territorio comunale di Strongoli, in provincia di Crotone. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro sul posto per consentire il ripristino della viabilita' in piena sicurezza. Anche nella città di Crotone diverse strade sono completamente allagate con disagi per la viabilità.

Nel frattempo, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino meteo nel quale annuncia un miglioramento generale delle condizioni del tempo già nella giornata di oggi, mentre domani su larga parte della Calabria il livello di allerta tornerà a verde ossia situazione normale, tranne per la fascia ionica delle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza dove l'allerta resta gialla.

(GUARDA IL DETTAGLIO SUL SIGNIFICATO DEI COLORI DELL'ALLERTA)

La Protezione civile e il Comune di Crotone hanno sconsigliato «vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d'acqua. Evitare categoricamente di percorrere i sottopassi».