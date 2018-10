DIAMANTE (COSENZA) - Un incontro sulla mobilità in nome della sicurezza stradale, la collaborazione importante con la Fondazione Michele Scarponi, giunta apposta in Calabria per promuovere il tema del convegno, tutto interrotto, però, per "colpa" della Juventus. O meglio, a causa della “malattia” del sindaco per i colori bianconeri.

E’ stato proprio Gaetano Sollazzo, sindaco della città di Diamante, a definire così la sua fede calcistica. Al punto da lasciare l’incontro, prima ancora che lo stesso potesse iniziare, evidenziando la sa necessità di rientrare a casa per la partita di stasera di Champions League tra la Juventus e il Manchester United. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Fondazione Michele Scarponi, nata in memoria del ciclista professionista scomparso il 22 aprile del 2017 travolto da un furgone.

In un post sul proprio profilo Facebook (nella foto a sinistra), arricchito anche con diverse foto, la Fondazione nata con scopi solidali ha evidenziato: “Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che ci sono vicini, soprattutto al grande sindaco diamantese Gaetano Sollazzo, che aprendo il convegno sulla mobilità, ha tenuto ad avvertire i presenti che lui è affetto da una grave malattia e ci ha lasciati in fretta, senza aver perso un secondo, correndo a casa e abbandonando il dibattito ancor prima che iniziasse. Speriamo con tutto il cuore che oggi stia meglio. Ah! La sua malattia, ha precisato, si chiama Juventus...E noi – ha incalzato la Fondazione - abbiamo fatto 600 km per vederne gli effetti letali. Quando cambierà questo paese?”.

E pensare che durante la giornata erano stati vissuti i primi momenti dell'iniziativa, con una pedalata sul lungomare insieme a tanti bambini. Poi l'abbandono del convegno da parte del sindaco e la reazione della Fondazione che aveva raggiunto la provincia di Cosenza partendo da Ancona, dove ha sede. Una passione per la squadra del cuore sicuramente sfrenata, al punto da fare annullare qualunque genere di appuntamento!