VAZZANO - Una nuova uscita autostradale è stata aperta al traffico sull'Autostrada del Mediterraneo A2 ex A3 Salerno-Reggio Calabria, il nuovo svincolo riguarda il tratto della Strada Statale 713 ‘Trasversale delle Serre’ che in questo modo collega il nuovo Svincolo autostradale “Vazzano” fino all’innesto con la strada comunale “Cardillo”, dal km 0,000 al km 5,200 in provincia di Vibo Valentia.

Il tratto aperto ieri è di una lunghezza pari a circa 5,2 chilometri, che comprende il 1° e il 2° lotto del Tronco 1°, collega la Trasversale delle Serre all’Autostrada A2 ‘del Mediterraneo’ consentendo un migliore collegamento con i territori interni della Calabria e agevolando la viabilità, sia in termini di funzionalità sia di sicurezza.

Lungo il tratto, per i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate vige l’obbligo di svolta sulla strada provinciale 66 in corrispondenza del km 2,800 del nuovo tratto stradale.

In merito all’avanzamento dei lavori della strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, L'Anas ha chiarito che «attualmente è in corso l’allestimento del cantiere per i lavori del Tronco 3 Lotto 2, di imminente avvio, da località Cimbello a bivio Montecucco. L’apertura al traffico è prevista entro il mese di dicembre 2018, con il completamento della sovrastruttura, della pavimentazione stradale, delle barriere di sicurezza e della segnaletica verticale ed orizzontale».