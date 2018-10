Da randagio abbandonato sul ciglio della strada a mascotte dello Squadrone cacciatori di Calabria: ecco la storia di Sec

VIBO VALENTIA - Da randagio abbandonato alle porte di Mileto a Mascotte ufficiale dello Squadrone cacciatori di Calabria.

Questa la storia di Sec, ritrovata il 16 Ottobre 2018 da una pattuglia dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” in servizio sulla Statale 18, non lontano da un distributore di benzina in direzione Mileto (VV), mentre camminava a bordo strada chiaramente a rischio incidente.

«I militari - si legge in una nota - si sono avvicinati e guadagnatane la fiducia sono riusciti a raccogliere quella che si rivelava essere una cagnolina di circa un mese abbandonata, tremolante, denutrita ed impaurita. Portata in base presso l’aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia, la cucciola rassicurata, nutrita ed accudita conquistava immediatamente l’affetto di tutti i carabinieri cacciatori che la eleggevano all’unanimità mascotte del Reparto. Adesso “Sec”, questo è il nome datogli dal Comandante quale acronimo di Squadrone Eliportato Cacciatori, gode di ottima salute e può giocare allegramente nei prati e nelle camerate della caserma, certa di essere entrata a pieno titolo nella famiglia del prestigioso reparto speciale dell’Arma, i cui componenti sono uniti da un legame che, andando oltre la semplice colleganza, non contempla in nessun caso l’abbandono dei propri compagni, costi quel che costi».