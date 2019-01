VIBO VALENTIA - Con le strade piene di buche (in non pochi casi anche voragini) non resta che prenderla con ironia. E così, questo pomeriggio, in una delle tante crepe sull'asfalto della città capoluogo, quella sita in piazza Spogliatore, in pieno centro, è apparsa, sotto la transenna fatta installare dalla Polizia municipale, la mano bianca di un manichino. La scena, tragicomica, sta a significare qualcuno che fa di tutto per non sprofondare negli abissi. Insomma, in quanto ad ironia, i vibonesi non sono secondi ad alcuno.