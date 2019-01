REGGIO CALABRIA - Chiara Takes Calabria, per usare le parole stesse dell’influencer italiana più famosa nel mondo. Chiara Ferragni è arrivata questa mattina all'aeroporto di Reggio Calabria, accompagnata dal suo inseparabile make-up artist Manuele Mameli.

Il duo sarà in Calabria fino a domani, su invito del colosso francese Guerlain, che presenterà in questi giorni la nuova fragranza 2019, alle note del bergamotto. E Chiara Ferragni, che condivide sempre la sua vita privata e lavorativa sui social, non ha perso tempo nell’immortalare, per i suoi quasi 16 milioni di followers su Instagram, il suo entusiasmo per la prima visita in Calabria della sua vita.



Non si conoscono ancora le tappe di questa due giorni calabrese, certo è che al momento la trentunenne moglie del rapper Fedez e mamma del piccolo Leone, è alla scoperta di alcuni luoghi simbolo, primo fra tutti il distretto del bergamotto per un pranzo alla scoperta di questa eccellenza del territorio che Guerlain ha deciso di usare per la nuova fragranza.

Marmellate, biscotti personalizzati, e tanto altro tutto a base di berganotto, sono stati donati all’influencer più potente del mondo secondo la rivista americana Forbes, che ha condiviso il tutto nelle sue stories. Insomma una bella pubblicità per la regione, con tantissimi commenti entusiastici del fans.