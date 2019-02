CATANZARO - Dopo la brevissima parentesi degli scorsi giorni che aveva portato, grazie ai venti di scirocco, un innalzamento delle temperature medie, l'inverno torna a farsi sentire in Calabria.

La Protezione civile, infatti, ha diramato una nuovo bollettino di allerta meteo che prevede un aggravamento delle condizioni già monitorate nel bollettino emesso nella giornata di ieri (LEGGI LA NOTIZIA).

In particolare, per la giornata di oggi è prevista ora una allerta meteo di livello giallo (che nella scala della Protezione civile occupa la seconda posizione ossia un livello di allarme Ordinario) per la Calabria tirrenica e l'alto Ionio Cosentino mentre l'allerta diventa di livello arancione (Allerta moderata con possibili fenomeni diffusi di innalzamento del livello dei corsi d'acqua e pericolo per la sicurezza delle persone) per tutta la Calabria Ionica. La situazione si aggraverà, poi, nella giornata di domani quando anche il Basso Tirreno Reggino passerà ad uno stato di allerta di colore Arancione.

Andando nello specifico, per la Protezione Civile sono previsti possibili danni per piogge dovute, nel dettaglio, a precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici e meridionali. Possibile anche la comparsa di grandinate con venti forti meridionali con rinforsi fino a raggiungere il livello di burrasca. Il forte vento potrebbe causare anche mareggiate lungo la costa.

Per mantenere la piena sicurezza degli studenti, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.