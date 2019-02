VIBO VALENTIA - Avanti e indietro per il mondo, a scattare foto, ad immortalare vip, modelle e modelli, sulle più importanti passerelle della moda. Un lavoro duro che lo tiene spesso lontano da casa, a volte anche per mesi, lontano dagli affetti più cari, quelli della della moglie e dei figli, del papà Franco dal quale ha ereditato la passione per la fotografia.

Adesso, per Armando Grillo, si sono aperte le porte di un'importante traguardo professionale. Ed è lui stesso ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook: «Dopo 16 anni di esperienza e duro lavoro, questa stagione lavorerò per la rivista più importante al Mondo nel campo della moda: "Vogue". La soddisfazione è grande, ma è uno stimolo in più per fare sempre meglio il mio lavoro. Un grazie di cuore a chi ha sempre creduto in me e che continua a credere giorno dopo giorno».



Con l'inseparabile fratello Vincenzo si sposta da Parigi a New York, da Londra a Milano, nelle più importanti location dell'alta moda, incontrando spesso personaggi famosi non solo della moda ma anche del cinema, della musica, del calcio: «Io e mio fratello - Dopo tanti anni di studio e sacrifici, abbiamo avuto l'opportunità di specializzarci in fotografia nell'ambito moda». Nello specifico, Armando si occupa di catwalk e dettagli, Vincenzo è tra i 5 più importanti fotografi di fashion streetstyle nel mondo.

«Siamo molto spesso in giro per il mondo, tra New York e Parigi, Londra e Milano - aggiunge Armando - I viaggi, oltre che essere per noi una grande opportunità di crescita, ci hanno permesso negli anni di conoscere e incontrare alcune tra le personalità più in vista del jet set internazionale: da Justine Bieber al quale Armando ha appena scattato un ritratto a New York, a Whoopi Goldberg, da Bella Hadid che ha recentemente scelto uno scatto di Vincenzo per i suoi profili social a Sara Sampaio».

Di recente Vincenzo si è specializzato anche nelle Digital ADV Campaign e nei progetti speciali. Qualche mese fa è stato a Los Angeles in occasione del festival internazionale di Coachella, l'anno scorso a Dubai per un importantissimo brand moda. In giro per il mondo ma il cuore resta in Italia che «ci dà tante soddisfazioni. Per un notissimo brand di calzature marchigiano, abbiamo realizzato un progetto con una conosciuta attrice italiana. La voglia di imparare è tanta e siamo certi che tante avventure ancora ci aspettano».

Ovviamente il pensiero è al papà Franco: «Tutto questo è possibile grazie all'impegno di nostro padre Franco e al nostro team che, mentre siamo in fuori, porta avanti il lavoro della nostra amata Fotomoderna Grillo, lo studio che con tanto amore facciamo crescere ogni giorno in Calabria, a Vibo Valentia, e non solo!! Potremo anche essere in giro per il mondo, ma il posto più bello del Mondo per noi, rimane la nostra terra, la Calabria, Vibo Valentia».