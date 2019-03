RENDE (COSENZA) - Dopo una lunga attesa, il rettore Gino Mirocle Crisci ha pubblicato il decreto con cui vengono indette le elezioni per rinnovare la rappresentanza studentesca per il triennio 2018-2020. Si potrà votare il 14 maggio dalle ore 9 alle ore 19 e dalle ore 9 alle ore 14 del giorno successivo.

Dovranno essere eletti: due membri del consiglio di amministrazione, quattro per il Senato accademico, due al comitato per lo sport universitario e rinnovati i consigli di dipartimento. L'elettorato attivo sarà composto da tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti alla data fissata per le elezioni.

Nei giorni scorsi gli studenti avevano duramente contestato il rettore per la mancata pubblicazione del decreto, arrivando addirittura a chiederne le dimissioni. Ricordiamo che queste elezioni dovevano essere svolte nel maggio dello scorso anno, ma vennero sospese in attesa della sentenza del Tar. Già da giorni le varie associazione hanno iniziato sottotraccia i preparativi per la campagna elettorale, che ora finalmente entra nel vivo.