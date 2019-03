CATANZARO - Solo il 34,6% delle donne ha effettuato in Calabria la mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno, il 31% ha eseguito il Pap test per la diagnosi iniziale del tumore del collo dell'utero (il 29% ha effettuato il test HPV) e solo il 24% dei calabresi si è sottoposto al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon retto (dati al 31 dicembre 2017).

I dati, drammatici in termini di prevenzione, sono emersi oggi nel corso della presentazione del volume "I numeri del cancro in Italia 2018". L'iniziativa si è svolta Catanzaro, nella sede dell'Azienda ospedaliero-universitaria.

Secondo quanto evidenziato nel corso dell'iniziativa, l'incremento della mortalità può essere ricondotto anche alla scarsa adesione a questi esami: nella regione, nel 2015 (dati Istat, ultimo anno disponibile), sono stati 4.487 i decessi attribuibili a tumori maligni (2.655 uomini e 1.832 donne), 62 in più rispetto al 2014.

La neoplasia che ha fatto registrare il maggior numero di decessi è quella del polmone (751), seguita da colon-retto (557), stomaco (304), mammella (294) e prostata (245).

«Sono quasi 3 milioni e quattrocentomila gli italiani che vivono dopo una diagnosi di cancro - ha detto Stefania Gori, presidente nazionale dell'Aiom e direttore del dipartimento oncologico, Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. E' un numero importante che evidenzia il peso della patologia oncologica e lo sforzo continuo per migliorare la sopravvivenza dei pazienti non solo in termini quantitativi ma anche di qualità di vita. Oggi le due neoplasie più frequenti, quella della prostata negli uomini e della mammella nelle donne, presentano sopravvivenze a 5 anni pari a circa il 90%, con percentuali ancora più elevate quando la malattia è diagnosticata in stadio precoce. Risultati sicuramente incoraggianti, che ci spingono a impegnarci ancora di più sia sul fronte della ricerca che della prevenzione».

I calabresi però, secondo l’analisi del volume, sembrano ignorare gli stili di vita sani. Il 46,1% è sedentario, il 33,6% è in sovrappeso e il 13% obeso, percentuali superiori rispetto alla media nazionale. È invece inferiore il tasso dei fumatori, pari al 23,7% (26% in Italia).

In Calabria più di di 80 mila cittadini vivono dopo la scoperta della malattia, un dato che, secondo gli esperti, è in costante aumento. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge il 63% fra le donne e il 54% fra gli uomini, percentuali in linea con la media nazionale.

I dati contenuti nel registro provengono tutti dal monitoraggio territoriale. «Un dato significativo - ha sottolineato Antonella Sutera Sardo, Responsabile Servizio Epidemiologia dell’Asp di Catanzaro - riguarda l’incidenza delle neoplasie fra le donne in Calabria, che è la più bassa d’Italia. Lo screening per il cancro del colon-retto è stato attivato in quattro Asp calabresi, in tempi diversi, a partire dal 2008. Nella regione, l’adesione ai programmi di screening organizzati è ancora scarsa, per questo dovrebbe essere sbloccata quanto prima la loro unificazione».

«Dobbiamo lavorare - ha affermato Antonio Belcastro, direttore generale del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria - per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione, tenendo in considerazione che quando si tratta di prevenzione i fondi che vengono destinati alla prevenzione sono solo il 5%. I nostri oncologi possono fare tutto quello che si fa in altri centri, ma questo non è possibile se si arriva alla scoperta del cancro quando é in una fase avanzata. La sanità nella nostra regione sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione. Fra i punti chiave, la realizzazione di un’unica Azienda sanitaria nella città di Catanzaro e l’avvio effettivo della rete oncologica regionale, che permetterà di porre un freno anche al grave problema delle migrazioni sanitarie. Non possiamo cancellarla, perché ognuno è libero di scegliere dove curarsi, ma certamente dobbiamo ridurre la spesa della migrazione».