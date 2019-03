CATANZARO - Da stasera in arrivo venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia.

Il Dipartimento d'intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L'avviso, in particolare, prevede dalla sera di oggi, mercoledì 20 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia e sulla Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 21 marzo, allerta gialla sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia, conclude la nota.