VIBO VALENTIA - Sarà lo chef Giuseppe Romano Chef patron del "ME Restaurant", di Pizzo a rappresentare il territorio con sua moglie Eleonora Marcello ad "identità golose", che si svolgerà a Milano dal 23 al 25 marzo, per conto degli "Ambasciatori del gusto" di cui lo stesso chef fa parte. Per l'occasione porterà un piatto con prodotti del territorio per rappresentare a meglio la sua terra di appartenenza con la quale sposa ogni suo evento per valorizzarne i frutti e le sue eccellenze .

«Sarà in esperienza meravigliosa in un palcoscenico pieno di professionisti e di persone che vivono di gastronomia ogni giorno - ha affermato Romano - e rappresentare Pizzo in questa manifestazione di altissimo livello per me è un onore. Io e mia moglie ci mettiamo il cuore nei nostri piatti mettiamo perché rappresentano l'amore per il territorio». Lo Chef napitino, che alla kermesse preparerà un piatto a base di tonno, cipolla di Tropea e bergamotto, lancia infine un messaggio a tutti quelli che possono dare un loro contributo: «Metteteci impegno e passione nel dare un proprio contributo a far crescere questa terra», e a tutti i calabresi a Milano rivolge un invito: «Vi aspetto ad "Identità golose"».