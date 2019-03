RENDE (COSENZA) - Si espande la strutura dell'Universita della Calabria, l'UniCal, infatti, ha un nuovo “Cubo”: il prossimo 25 marzo alle 16.30 si svolgerà l’inaugurazione di “Cubo Restaurant Cafè”, un nuovo spazio ricreativo polifunzionale all’Università della Calabria.

Si tratta di un nuovo spazio ricreativo all’UniCal sito in piazza Molicelle, adiacente al complesso dell’Aula Magna.

Nato da un progetto sviluppato all’interno dell’Università della Calabria e che va a completare l’offerta ricreativa del Campus, «Cubo - si legge in una nota ufficiale dell'ateneo - offre un luogo di aggregazione a studenti, docenti e ospiti, per godersi appieno momenti off, incontri e feste indimenticabili, aprendosi anche al pubblico esterno in un’ottica d’integrazione con il territorio».

Il taglio del nastro sarà effettuato dal Rettore dell’Università della Calabria Gino Mirocle Crisci, all'appuntamento è prevista «la partecipazione di band e musicisti, brand internazionali, senza dimenticare la parte social e digitale, curata e realizzata da Altrama Italia».

«Progetto grafico, fabbricato e arredi interni richiamano la logica inconfondibile dell’architettura del Campus: CUBO Restaurant Cafè - prosegue ancora il testo - sposa il concept lineare facendo di questo spazio collettivo il trait d'union tra il mondo universitario e il territorio. Free wifi, ricco assortimento di prodotti genuini “made in Calabria” per la creazione di menù differenziati e di qualità, attenzione particolare agli sprechi e alle diverse esigenze alimentari, aree di aggregazione all’aperto come l’Outdoor e il Roof Garden per gustare una pizza in compagnia o per organizzare i tuoi eventi, fanno di CUBO Restaurant Cafè un luogo unico su tutto il territorio».

Inoltre, il programma prevede la presenza di associazioni studentesche, rappresentanze del mondo UniCal e del sindaco della città di Rende Marcello Manna. Sarà dato «spazio anche alla musica con l’esibizione musicale, tra gli altri, di Noemi Guido ed Emanuele Orrico. Una vera e propria festa che si concluderà all’esterno sull’originale palco “Futur Legend”, tra le novità di Coca-Cola Company, con la dj selection di Rahap e i balli latini della Gioya School che proporrà salsa, bachata e raggaeton».

Tra le attrattive spicca anche che «in prima nazionale arriva anche una grande novità dall’innovazione del mondo cocktail 2019: lo Spritz con la birra. Il Re degli aperitivi diventa “10 luppoli Spritz”, una rivisitazione ancora più fresca e giovanile con la bibita al malto d’orzo, rigorosamente spillata senza Co2, perché - conclude la nota - CUBO è amico dell’ambiente».