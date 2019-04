REGGIO CALABRIA - È morto la scorsa notte in un ospedale di Crotone, dov'era ricoverato da tempo per una grave malattia, l’attore originaio di Reggio Calabria Giacomo Battaglia. Lo scorso giugno l'attore era stato colpito da un ictus subito dopo un suo spettacolo dopo del quale non ha più ripreso conoscenza.

Battaglia, 54 anni, noto per esibirsi in pubblico in coppia con Gigi Misefari, uno dei protagonisti delle ultime stagioni del teatro Bagaglino di Roma e più volte ospite di Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa, di cui era imitatore ed estimatore.

Pur colpito dalla grave malattia, Battaglia, fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso, ha proseguito la sua attività culturale, scrivendo il romanzo dal titolo "Mia madre non lo deve sapere", e a chiunque lo avvicinava ripeteva continuamente: «Chi non ride è fuori moda».

Secondo quanto si è appreso, i funerali saranno celebrati a Reggio Calabria in forma privata.

Nato a Reggio Calabria il 27 gennaio 1965, a Reggio Calabriia aveva incontrato l'amico e collega di una vita Luigi Miseferi, con cui dagli anni '80 ha fatto coppia: nel 1990 il duo ha debuttato in Rai a "Stasera mi butto". Lì il duo Battaglia & Miseferi vengono notati dal regista Pier Francesco Pingitore, che li scrittura per uno spettacolo della compagnia del Bagaglino.

IL COMMOSSO RICORDO DI GIGI MISEFERI

Commosso il ricordo del suo collega, Gigi Miseferi, che sui social lo saluta così: «Ciao Giacomo! Fratello, Amico, Collega! La mia vita sarà sempre declinata al plurale!!!».

Il comico reggino poi annuncia che «la camera ardente sarà allestita al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria domani, martedì 2 aprile, dalle 10.30. Sarà possibile salutare Giacomo alla Chiesa degli Artisti di San Giorgio al Corso alle ore 15».

IL SINDACO DI REGGIO CALABRIA, FALCOMATÀ PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

Sulla morte di Battaglia è intervenuto il sindaco della città, Giuseppe Falcomatà che ha annunciato il lutto cittadino per la giornata di domani, con tanto di bandiere esposte a mezz'asta, affermando che «Reggio Calabria ha perso il suo sorriso, Giacomo Battaglia è morto. Un artista di grande talento che ha portato sulle scene nazionali i colori del mediterraneo con una forza espressiva ineguagliabile; in lunghi anni di carriera, con l’inseparabile Gigi Miseferi, ha affascinato il pubblico teatrale, cinematografico e televisivo rappresentando una infinita gamma di emozioni e suggestioni che traevano direttamente le origini dal teatro dell’antica Grecia».

Per il primo cittadino «Dietro la sua grandezza c’era sempre una semplice, meravigliosa e inconfondibile risata che aveva la caratteristica di rendere le cose ancora più divertenti, e quindi apprezzate dal grande pubblico, di quanto non fossero. Giacomo era legatissimo alla sua città tanto che ne aveva sempre mantenuto la residenza. Ne onoreremo la memoria proclamando una giornata di lutto cittadino ed allestendo, per domani martedì 2 aprile, la camera ardente all'ingresso del Teatro Francesco Cilea, il luogo più adeguato dove rendere omaggio ad un grande reggino».

IL CORSOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARIO OLIVERIO

Anche il presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Battaglia: «Ci lascia un profondo sentimento di commozione la notizia della scomparsa di Giacomo Battaglia, attore calabrese che in questi mesi ha combattuto una dura lotta per la vita. Conserveremo il ricordo dei sorrisi che dai palchi più importanti d'Italia ha strappato a tutti noi, insieme al suo compagno di sempre Gigi Miseferi. I loro sketch carichi di ironia e di talento resteranno nella memoria di tutti i calabresi e non solo. In queste ore di lutto ci uniamo alla sua famiglia, all'amico e collega Miseferi».