LATTARICO (COSENZA) - Una coppia di cicogne bianche ha nidificato su una piattaforma a Lattarico, nella Valle del Crati. Ne dà notizia, con un comunicato, la sezione di Rende della Lipu.

«Nelle settimane scorse, dopo un lunghissimo viaggio migratorio - si afferma nella nota - la femmina, proveniente dal continente africano, è arrivata al nido ma non ha più trovato il compagno ad aspettarla, come puntualmente accadeva da 10 anni, vittima di un inqualificabile atto di bracconaggio. Ma la Natura, come fortunatamente a volte accade, ha riparato alla stoltezza umana e la cicogna rimasta da sola è riuscita a trovare un nuovo compagno, probabilmente un individuo in migrazione. Dopo i classici rituali di corteggiamento e consolidamento del nido, la coppia è ora in cova. Se non ci saranno imprevisti, tra circa un mese nasceranno i piccoli esemplari di cicogna», riferiscono i volontari Lipu, che, in collaborazione con i ragazzi del progetto "Life Choose Nature", monitorano costantemente questo ed altri siti.