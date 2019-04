VIBO VALENTIA - «Un grazie a Roberto e tutta la squadra del Mary Grace, che ha voluto donare un pasto caldo ai più bisognosi. Abbiamo appena consegnato ad alcune famiglie in difficoltà varie pizze, regalandogli così un sorriso». Quando la solidarietà non ha prezzo. È questo lo spirito che ha animato i ragazzi dell'Associazione Valentia e Roberto Fialà, titolare dell'attività commerciale, i quali, hanno recapitato le pizze alle famiglie vibonesi in difficoltà.

Un gesto spontaneo, di alto senso civico, dettato dalla voglia di fare del bene senza nulla in cambio se non un "grazie" ed un sorriso.

«In questo momento storico, in cui assistiamo ogni giorno a drammi che coinvolgono le famiglie sempre più alle prese con difficoltà economiche, ci è sembrato giusto fare qualcosa per aiutarle - ha detto il presidente del sodalizio, Anthony Lo Bianco e il ristoratore Fialà - Il nostro è un piccolo gesto ma fatto col cuore perché essere indifferenti di fronte ai disagi dei bisognosi, pur avendo la possibilità di fare qualcosa per loro, significa essere complici dei drammi che vivono».