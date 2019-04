RENDE (COSENZA) - E' stato accolto il ricorso presentato dalla lista Studenti per le Libertà contro l'esclusione dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, circoscrizione meridionale. Torna quindi in gioco anche la candidatura di un quinto studente dell'Università della Calabria, in corsa per il Cnsu.

LEGGI LE ALTRE LISTE IN CORSA

Si tratta di Stefano Toscano, originario di Spezzano Albanese, studente di Biologia e rappresentante in seno al consiglio di Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze della Terra. Toscano è anche coordinatore provinciale di Studenti per le Libertà.

Gli altri studenti Unical candidati per il Cnsu sono Matteo De Bonis per Link, Francesco De Luca per Udu, Benedetto Garo per “La Confederazione” e Antonio Viteritti Lista "Fronte della Gioventù Comunista". Si vota il 14 e il 15 maggio.