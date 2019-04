RENDE (COSENZA) - Aumentano le coppie di cicogne bianche che nidificano in Calabria durante la loro migrazione dall’Africa. Lo comunicano i volontari della sezione di Rende della Lipu, che dal 2003 seguono la nidificazione di questa specie nella regione nell’ambito del progetto "Cicogna bianca", e del Gruppo Life Choose Nature, che da due anni collabora allo stesso progetto.

«Quest’anno - riferisce in una nota la Lipu - c'è una novità importante: il numero delle coppie che nidificano in Calabria si è incrementato in maniera rilevante. Non 1-2 unità in più, come avveniva ogni anno, ma ben 6 coppie in più rispetto al 2018. Un ruolo determinate lo ha svolto il progetto 'Cicogna biancà che stiamo portando avanti. In questi anni, grazie all’Enel, abbiamo installato su pali e tralicci elettrici diverse piattaforme nido. Queste strutture sono riuscite ad attirare le cicogne in Calabria, favorendone la nidificazione, tant'è che ad oggi su 28 coppie presenti, 26 si riproducono su piattaforme nido».