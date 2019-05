RENDE (COSENZA) - Sono stati circa undicimila gli studenti che si sono recati alle urne in queste ultime elezioni all’Unversità della Calabria. Ci vorrà ancora qualche giorno per i dati definitivi ma la situazione sembra ben delineata: Rinnovamento è futuro è la lista più votata e porta a casa 4818 preferenze. Per la prima volta inoltre, la Calabria può finalmente vantare un rappresentante nel Consiglio nazionale degli studenti.

È il cosentino Francesco De Luca, studente dell’Università della Calabria, candidato nella lista Udu e sostenuto dai Giovani democratici e da Rinnovamento è futuro, che da oggi rappresenterà il sud Italia al Cnsu.

Al consiglio di amministrazione del campus di Arcavacata invece, si aggiudicano il seggio Gaetano Calagna, lista Rèf, con 3200 voti e Vincenzo Delle Donne con 1928 voti. Diversamente al Senato accademico, con la doppietta di Rèf grazie alle 1388 preferenze di Mario Russo e le 2656 di Vincenzo Fallico, che si afferma come senatore più votato nella storia dell’Unical.

I due seggi rimanenti al Senato accademico invece, vanno rispettivamente ad Antonio Maiolino della lista #Noi con voti 2001 e Giovanni Battista Corrado (1014 voti) della lista Athena. Doppietta di Rinnovamento è futuro anche al Comitato per lo sport universitario i cui due seggi vengono conquistati da Francesco Mazza e Giuseppe Cuda, rispettivamente con 2258 e 846 preferenze.

Si prospetta dunque una maggioranza assoluta al consiglio degli studenti per Rèf che si distingue come lista più votata in tutti i dipartimenti a queste ultime elezioni studentesche dell’Unical, e la prima in assoluto ad ottenere due seggi al Cus. Mancata per soli 50 voti la doppietta al Cda, che non è comunque ancora da escludere viste le numerose schede contestate.