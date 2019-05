MILETO - Stava recuperando i sacchetti della raccolta differenziata come ogni mattina durante il suo turno quando ha sentito uno strano lamento provenire da una vicina recinzione ed è lì che Roberto Pititto, operatore ecologico della società Muraca S.r.l. in servizio a Mileto, ha trovato un piccolo tasso rimasto intrappolato e sofferente.

Il fatto è accaduto in località Zifò nei pressi dell'area dove sorgeva il vecchio macello della città normanna. Come racconta lo stesso Pititto il piccolo tasso era rimasto impigliato tra le maglie di una rete metallica posta a delimitazione di un terreno della zona che a causa dell'intreccio del fil di ferro si era trasformata in una vera e propria trappola che immobilizzando l'animale ne ha messo a rischio la sopravvivenza.

Una volta individuato l'animale e come liberarlo Pititto ha rimosso, con una tenaglia, le maglie della rete liberando l'animale che non ha riportato, per fortuna, ferite gravi.

f. r.