CON le parole chiavi Proteggere, Servire, Consigliare, scelte per celebrare il 205esimo annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, si sono svolte anche in Calabria le cerimonie promosse dai cinque Comandi provinciali. Resta solo la manifestazione in programma a Catanzaro per le 18 di oggi, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale Vincenzo Paticchio, nella sede del Comando in via Marafioti.

Le altre iniziative si sono, invece, svolte in mattinata con la consegna delle ricompense ai militari che si sono distinti in brillanti operazioni di servizio e alla presenza di numerose autorità civili, religiose e militari. A Reggio Calabria l’appuntamento si è tenuto nella Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, alla presenza del colonnello Giuseppe Battaglia, del comandante della Scuola Allievi colonnello Nicola Lorenzon e del comandante della Regione Carabinieri Forestali, colonnello Giorgio Maria Borrelli. Per l’occasione, il comandante provinciale ha presentato anche il secondo volume della raccolta fotografica sui luoghi più rappresentativi della provincia reggina.

IL VIDEO REALIZZATO DAL COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

«Nel prossimo anno - ha detto il comandante provinciale colonnello Battaglia - incrementeremo la vicinanza alle esigenze della popolazione e in particolare di una categoria vulnerabile spesso dimenticata e invece oggetto, recentemente, di sempre più frequenti minacce: gli anziani e le persone sole e vulnerabili, vittime di truffe, raggiri, rapine e furti in abitazione.

A Cosenza, la cerimonia è stata ospitata nel suggestivo scenario di Palazzo Arnone, con il comandante provinciale colonnello Piero Sutera che ha voluto sottolineare il forte legame con il territorio: «E’ la festa di coloro i quali tutti i giorni – ha detto - attraversano le strade della nostra provincia per garantire sicurezza».

Alla manifestazione di Vibo Valentia, nella storica caserma “Luigi Razza”, il comandante provinciale dell’Arma di Vibo, Tenente Colonello Gianfilippo Magro, si è soffermato sul «valore della persona come Carabiniere e la condivisione del dovere quotidiano di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini e al progetto di liberare la provincia di Vibo dall’arrogante presenza della ‘ndrangheta».

Analoghi i temi affrontati a Crotone, con il comandante provinciale tenente colonnello Alessandro Colella che ha delineato i risultati conseguiti in questo anno di lavoro, «frutto – ha affermato - del tradizionale impegno dell’Arma nei compiti di polizia e pubblica sicurezza, che ne ha determinato, nella storia, il corpo militare più conosciuto ed apprezzato dai cittadini». (sa.pu.)