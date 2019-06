Giorgio Armani a Vibo con il suo yacht

VIBO VALENTIA - "Un bellissimo incontro". E, in effetti , quello con Giorgio Armani, stilista universalmente riconosciuto come uno dei più talentuosi, oltre che influenti, sulla faccia della terra, non può che essere così per la giovane Michela Fiorillo che l'ha incontrato ieri pomeriggio ad uno dei pontili del porto di Vibo Marina. Da giorni, lo yacht dell'artista dell'alta moda, è infatti attraccato allo scalo marittimo. E' il Main, un'imponente imbarcazione lunga ben 65 metri per un peso totale a pieno carico di 940 tonnellate, che rappresenta il risultato della collaborazione tra lo stilista italiano, che ne ha curato gli interni eleganti ma essenziali, e la più innovativa tecnologia navale dei cantieri Codecasa di Viareggio.

Si tratta, in pratica, di una vera e propria abitazione galleggiante. Di lusso, ovviamente. E ieri pomeriggio il patron dell'omonima casa di moda si è fatto vedere a Vibo Marina, passeggiando lungo il pontile, tra gli sguardi dei curiosi, chiacchierando con alcuni di loro e lasciandosi scattare qualche foto ricordo, come quella con la giovane vibonese Michela: «E' stata una persona molto disponibile, affabile, non solo con me ma anche con le altre persone presenti. Un vero signore», ha commentato la ragazza.

Armani, subito dopo, è salito a bordo di un Suv probabilmente dirigendosi verso l'aeroporto di Lamezia.