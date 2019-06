Cresce l'attesa per il Jova Beach Tour con due tappe in Calabria: oggi è uscito il nuovo album

CRESCE l'attesa per le due tappe calabresi del Jova Beach Party, lo speciale tour di Jovanotti in tutta Italia. In Calabria le tappe sono quelle di Praia a Mare (Cosenza) il 7 agosto al Dino Beach Area, e quella di Roccella Jonica, all'area Natura Village il 10 agosto. E a un mese esatto dal debutto esce "Jova Beach Party", un EP con sette nuove canzoni fresche di studio, scritte e realizzate durante la produzione del progetto più caldo dell’estate.

E’ un disco dove l’anima DJ di Lorenzo emerge evidente, più che in qualsiasi altro suo album dove spesso convivono altre atmosfere. In Jova Beach Party fondamentalmente si balla, la base di questi pezzi è decisamente festaiola, ritmica in sette possibili coniugazioni. Ma da sotto la superficie emergono ”canzoni”, la scrittura di Lorenzo, il romanticismo, l’avventura, la vitalità, l’energia, l’attenzione alle parole. Sette nuovi pezzi ricchi di collaborazioni, nello spirito di condivisone che anima l’intero progetto delle feste in spiaggia.

Per quanto riguarda invece il tour sono 63 al momento gli ospiti già annunciati, provenienti da tutto il mondo. Le feste, prodotte e organizzate da Trident Music, cominceranno intorno alle ore 16 e andranno avanti fino a sera inoltrata. Per immergersi nel clima di festa degli appuntamenti in spiaggia, Lorenzo ha inaugurato da poco la Jova Beach Radio, un vero e proprio canale musicale con una sua selezione di brani incredibili, ma anche con dei veri e proprio “programmi”/ “session” da 50 minuti cadauno realizzati da lui stesso, per i fan, ma per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di viaggi e di racconti. Per l’uscita della nuova musica, Lorenzo ha dedicato un’intera Jova Session, alla nascita del progetto, raccontando i retroscena e le curiosità che lo hanno portato a scrivere e a produrre le nuove canzoni di Jova Beach Party. Disponibile sulla Jova Beach Radio, scaricabile gratuitamente con la Jova Beach App per iOs e Android che darà continui aggiornamenti e informazioni sulle spiagge.