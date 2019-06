Il raduno: a Pizzo tre giorni con oltre settecento clown di corsia

TRE Giorni colorati con i clown. Saranno circa 730, provenienti da tutta Italia, i volontari Clown di corsia della Federazione Vip (Viviamo In Positivo) Italia ODV che dal 7 al 9 giugno invaderanno Pizzo (VV) per partecipare al XIV Raduno Nazionale. Ogni anno, infatti, i volontari dal naso rosso della Federazione che collega e coordina 64 Associazioni locali, sparse in tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, scelgono un luogo dello stivale per incontrarsi, discutere, condividere, conoscersi e parlare di volontariato.

Il Raduno Nazionale è un evento atteso dai Clown di tutta la Federazione, tre giorni di confronto e coesione nella gioia e nei colori, un’occasione per partecipare a workshop, seminari e stage di approfondimento, ma anche per guardarsi e abbracciarsi! La Federazione Vip (ViviamoInPositivo) Italia ODV, nata nel 1997, ha come finalità promuovere attività di volontariato Clown in strutture pubbliche e private, fornire e garantire una formazione costante avanzata e specialistica ai volontari Clown che prestano regolarmente servizio nelle oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia, promuovere il Vivere in Positivo e il volontariato Clown in ogni situazione di disagio fisico o sociale, non solo in Italia, ma anche nel Terzo Mondo, e sensibilizzare al Vivere in Positivo attraverso eventi, pubblicazioni e testimonianze.

Quest’anno l’evento sarà organizzato dall’associazione catanzarese, Clown Vip Catanzaro Onlus, proprio in occasione dei suoi 10 anni di attività e servizio prestato presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e le numerose strutture di accoglienza dove i volontari dal naso rosso hanno fatto visita a grandi e piccini. Il Direttivo locale composto da Katojjino, Icoikù, Linz, Reddina e Ciuffino e tutti i Clown catanzaresi sono pronti ad accogliere i loro colleghi di naso con un programma fitto di eventi che prevede un tramonto in riva al mare a suon di musica con la Tillyband, feste a tema, mercatini, workshop, concerti di violino all’alba, eye contact, calciobalilla umano, cene di gala. La tre giorni si concluderà con convegno dal titolo “PositivaMente: forme di resilienza per superare le difficoltà” al quale prenderanno parte diversi specialisti e figure professionali impegnate nel sociale.