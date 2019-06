VIBO VALENTIA - È arrivato stamani, altre prime luci dell'alba, nei pressi del porto di Vibo Marina, il superyacht "My Lauren". Attualmente si trova in rada e navighera', dopo la sosta necessaria per i vari rifornimenti, lungo la Costa Degli Dei.

My Lauren è uno yacht di lusso lungo 90 metri noleggiato da ospiti facoltosi. Questo albergo galleggiante a 5 stelle è stato costruito nel 2002 da Cassens Werft, Emden, in Germania, con la società Alpha Marine che si è occupata del disegno interno ed esterno. Della sua dotazione fa parte una piattaforma di atterraggio per gli elicotteri. Il prezzo di vendita è di 65 milioni di euro. L'imbarcazione dispone di quattro ponti, con zona ospiti di 1.800 m², enorme open space e spazi intimi per le discussioni private. Poi ci sono una sala attrezzata e una vasta gamma di attrezzature per il tempo libero.

All'interno è dotato di solarium e centro benessere, che comprende sauna, bagno turco, sala per trattamenti di aromaterapia, palestra e area relax. Poi c'è la biblioteca, per gli approfondimenti culturali. Nel salone è presente un pianoforte a coda. Soffitti, tappeti ed elementi d'arredo sono ai massimi livelli, per creare un'atmosfera sfarzosa e ricca di confortevole eleganza. Quaranta ospiti sono accolti in 20 suite. L'appartamento dell'armatore è di 110 mq e include un balcone privato. Il suo allestimento sembra adatto a una testa coronata.

Il porto di Vibo Marina si conferma dunque uno scalo importante per il turismo. Appena pochi giorni fa aveva fatto tappa il famoso stilista Giorgio Armani col il suo yacht: il Main (LEGGI E GUARDA LE FOTO).