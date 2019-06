Mare sporco in Calabria, scie e macchie marroni e gialle nel vibonese e nel cosentino

VIBO VALENTIA – Con l'arrivo dell'estate tornano, immancabili, le segnalazioni di mare sporco. Ieri nella frazione Bivona una chiazza marrone aveva fatto capolino proprio a pochi metri dalla spiaggia, questa mattina, poi, la stessa scena si è verificata in località Traniti, nella frazione Porto Salvo, a poco più di un paio di chilometri di distanza.



La segnalazione è di un nostro lettore che ha fotografato la presenza di una «macchia gialla incredibile che ho provveduto subito a segnalare alla Guardia costiera di Vibo la quale, mi auguro, metta subito in allerta il Comune affinché predisponga interventi». Quindi lo sfogo dell'interessato: «Ormai non si controlla più niente, e siamo ancora a giugno, ciò nonostante, quei pochi turisti stamattina in spiaggia hanno deciso, giustamente, di spostarsi altrove. Di questo passo, mi domando, dove dobbiamo andare? Chi controlla il territorio?Ci vuole amore per questa terra ma senza sorveglianza è chiaro che i vacanzieri se ne vadano a gambe levate e questo è anche un danno a livello economico oltre che, ovviamente, d'immagine».

Nel frattempo, analoga situazione viene denunciata da alcuni turisti nell'alto Tirreno Cosentino e in particolare ad Amantea dove, come si evince dalla immagini, questa mattina era presente in mare una lunga scia marroncina proprio in prossimità della riva.

Segnalazioni sono arrivate anche da Tropea, per scie di colore giallastro in mare.