VIBO VALENTIA - Lo spinoso caso dello sfratto di uno degli edifici che ospita il Liceo Scientifico (LEGGI LA NOTIZIA) arriverà sul tavolo del prefetto Francesco Zito. E' previsto infatti per martedì prossimo il vertice presso la sede dell'Utg, con il presidente della Provincia Salvatore Solano, il proprietario dell'edificio, la dirigente dell'istituto scolastico intitolato a "Giuseppe Berto"e il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, per cercare di trovare una soluzione finalizzata ad evitare lo sgombero dei locali a seguito dell'impossibilità, per l'ente locale stesso, di pagare l'affitto per i prossimi sei anni, per come richiesto dall'imprenditore Soriano.

Con in mezzo un provvedimento giudiziario di sfratto, emesso dal Tribunale di Vibo, e l'impossibilità della Provincia di onorare un simile impegno per oltre un lustro a causa dei ben noti problemi di dissesto e con la relativa assenza di presentazione di bilanci, i margini di manovra sono diventati praticamente quasi nulli.

L'unica speranza di non smembrare la scuola - destinando parte dei ragazzi, diverse centinaia, in un altro edificio, il Geometra, sito dall'altra parte della città - è proprio questa riunione di martedì prossimo - decisa a seguito della telefonata del presidente Solano al prefetto Zito - che arriva a seguito della manifestazione inscenata questa mattina dai ragazzi del Liceo supportati dai rispettivi genitori e da insegnanti nonché dall'attiva dirigente Caterina Calabrese che per prima ha fatto scoppiare il caso.

I camion per il trasloco dei mobili, arrivati di buon'ora, sono rimasti bloccati salvo poi imboccare la strada per il ritorno. Lo sgombero è, infatti, rimandato di qualche giorno ma incombe minaccioso. Un problema sottovalutato, questo del "Berto", dalla politica che soltanto adesso si è svegliata (meglio tardi che mai), intervenendo a suon di comunicati stampa quando, invece, la vicenda si trascina da alcune settimane.