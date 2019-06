CATANZARO - Grande successo per l'edizione 2019 della Medaglia d'Oro Calabria assegnata, ogni anno, dall'associazione Brutium, guidata dalla presidente Gemma Gesualdi, nell'ambito della festa dei Calabresi nel mondo che si svolge nella sala protomoteca del Campidoglio a Roma e quest'anno giunge alla 53esima edizione, alla presenza del senatore Marco Siclari, del Consigliere Comunale di Roma Francesco Figliomeni, del Presidente dell’INPS Pasquale Tridico e del Direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano e di numerose altre autorità.

Numerosi i premiati dal sodalizio, tra questi il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, il quale ha dichiarato che «i calabresi hanno molto da dare in termini di solidarietà e di capacità ed è per questo che continuerò a lavorare mostrando al mondo intero la parte più nobile dei calabresi che vivono con onestà e sacrificio e sentono forte il desiderio di voler aiutare la nostra comunità e la nostra Calabria. Sono onorato di ricevere la Medaglia d’Oro Calabria è il riconoscimento che il Brutium conferisce a personalità nate in Calabria e che si sono distinte, in regione o fuori, con la loro vita e le loro opere onorando la loro terra. Per me è un onore ma allo stesso tempo una grande responsabilità e sono fiero di poter lavorare per il riscatto della nostra terra e dedico la Medaglia d’Oro alla mia».

La medaglia è stata, inoltre, assegnata al Questore di Macerata Antonio Pignataro, scelto dal Capo della Polizia Franco Gabrielli per l'"emergenza Macerata", dopo la morte di Pamela Mastropietro e il raid di Luca Trani contro gli extracomunitari, si è distinto per gli «eccezionali risultati conseguiti dalle Forze di Polizia nella Provincia di Macerata, mostrando l’immagine di uno Stato che c'è e si vede», il Questore Pignataro «non solo ha saputo conquistarsi la fiducia del tessuto sociale della provincia di Macerata aumentando la percezione di sicurezza, procedendo all’arresto e liberando la città da spacciatori nigeriani, ma ha continuato la sua opera contrastando ogni forma di illegalità».

La cerimonia ha seguito un percorso che si è sviluppato attraverso tre parole chiave: Ritorno, Restituzione, Rinascita. Tre parole intese come «azioni forti per riportare in Calabria quanto in questi decenni di abbandono è stato “scippato” ad una regione che oggi ha l’urgente bisogno di riappropriarsi della professionalità di chi ha scelto di vivere altrove».

A seguire la Presidente Gemma Gesualdi ha relazionato sull’attività dell’Associazione per poi passare alla consegna delle Medaglie d’Oro Calabria 2019.

Questo l'elenco completo delle persone premiate: