Calabresi di successo. L’ingegnere che realizza protesi per tutta Europa: a 36 anni responsabile europea di un’azienda americana

REGGIO CALABRIA - “It is my pleasure to announce that Cristiana Canova has joined the Exactech Clinical Team across Europe”. Le parole sono quelle del Chief della multinazionale specializzata nella realizzazione di protesi ortopediche e sono rivolte a Cristiana Canova che a soli 36 anni entra a far parte di una realtà aziendale riconosciuta a livello mondiale come leader nel campo dell’ortopedia, la Exactech Inc., appunto. Nata a Bologna, ma di sangue reggino doc, è infatti figlia di noti imprenditori della città dello stretto, laurea in ingegneria biomedica, ha nel suo score altri riconoscimenti che esulano anche dalla sua professione.

I genitori sono, infatti, attivi nel settore dell’alta gioielleria di lusso che ha portato la figlia a vincere nel 2012, in occasione della Milano Fashion Week, il primo premio “Fashion4tech” indetto da Intel e Toshiba come giovane talento con “Join the Circle”, un sistema che coniuga un accessorio personale e l’UltraBook. Durante il corso di studi di ingegneria biomedica dell’Ateneo bolognese “Alma mater studiorum”, ha trascorso parte del suo tempo negli States per perfezionare la lingua inglese. Appena laureata è entrata a far parte del gruppo di Ricerca e Sviluppo dell’Inail, centro protesi di Vigoroso di Budrio, sotto la guida dell’ingegner Cutti.

Terminato questo percorso professionale, ha cambiato nettamente il suo lavoro entrando a far parte del gruppo Exactech Italia capeggiata dall’amministratore delegato Marco Migliori, società attiva nel settore Biomedicale. L’iter all’interno della multinazionale è iniziato come specialista di prodotto ruolo essenziale per garantire l’utilizzo ottimale di prodotti tecnologicamente avanzati nelle varie sale operatorie ortopediche italiane.

Tra i tanti ruoli, è stata ed è tutt’ ora responsabile del Campus Biomedico di Roma e lavora a stretto contatto con il prof. Rocco Papalia, vera e propria eminenza nel settore, tra l’altro anch’egli calabrese.

L’ingegnere Canova ha contribuito a sdoganare, in varie regioni italiane, le prime protesi di spalla navigate presso diversi istituti tra cui Campolongo hospital con illustri medici come: Alfonso Maria Romano (Catania), Angelo Di Giunta (San Donà di Piave), Massimiliano Susanna e molti altri che oggi approcciano all’intervento di Artroprotesi di spalla, con l’ausilio di un sistema Gps.L’ascesa della giovane Cristiana non si ferma: nel 2017 diventa responsabile nazionale del reparto di Ricerca e sviluppo e nel 2019 le sue capacità sono state riconosciute dalla casa madre americana la quale la ha promossa a responsabile Europea.

Oggi, a 36 anni, Cristiana Canova è una donna in carriera, viaggia per il mondo per effettuare interventi, aggiornarsi e continuare a crescere professionalmente, ma non dimentica le proprie origini reggine e, pertanto, quando le è possibile, prende l’aereo e fa ritorno a casa, ad abbracciare i suoi affetti, a respirare l’aria del mare, il profumo della sua terra che spesso le manca ma che porta dentro sé, nella sua mente e nel suo cuore.