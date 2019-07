LA Calabria della bellezza e del tempo libero torna ad essere protagonista delle cronache sotto il Solleone con l’Inserto Estate del Quotidiano del Sud. Ed è proprio la Calabria la protagonista indiscussa dell’Inserto che oramai da anni è diventato un compagno puntuale e presente nella stagione delle vacanze estive. Chilometri di costa, paradisi montani, paesi che nelle diverse province custodiscono tradizioni, usi e costumi; la gastronomia tipica e quella che si mescola con le altre; le ricette degli chef, gli ingredienti che a tavola fanno la differenza...

E non c’è Inserto Estate senza le cronache culturali e degli spettacoli che trasformano la nostra regione in un colorato palcoscenico a cielo aperto. Un’agorà di suoni, volti, colori, storie. Eventi di Musica, Cinema, Teatro. In riva al mare o nei centri storici, nelle piazze o nei parchi archeologici, in collina o in altura. Una miriade di iniziative che, a partire da oggi e come facciamo ormai da anni, ci impegniamo a raccontare e segnalare. Senza dimenticare il gioco dell’estate che coinvolgerà direttamente i lettori. Non mancheranno le rubriche: alcune al loro debutto, altre ormai storiche.

L’Inserto vi farà compagnia anche con le pagine tematiche come Vacanze seriali, dedicata alle serie Tv; Cocomero& Madeleine che ospiterà personaggi calabresi che si raccontano e raccontano le loro estati; Schermi perduti una finestra sul Cineturismo in Calabria. I Borghi con le sagre e i segreti delle bellezze del territorio. E poi uno sguardo al benessere e alla bellezza, attraverso i consigli degli esperti. Sarà un Inserto da portare con voi per vivere l’Estate calabrese. Una piccola guida per questo nuovo viaggio nella Calabria d’estate che ancora una volta non può che essere in vostra compagnia. A tutti gli auguri di una Estate da Inserto.