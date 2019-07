VIBO VALENTIA - Un appuntamento enogastronomico ormai noto in tutta la Calabria. E' Vicoli diVini che si terrà il 28 luglio prossimo. Ieri si è tenuto l’evento di presentazione della kermesse per celebrarne la storicizzazione che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. In pochi anni Vicoli diVini è diventato una delle manifestazioni di punta nella città di Vibo Valentia, riuscendo a creare un connubio tra la riscoperta di un centro storico incantevole e dimenticato e la valorizzazione di uno dei settori più in crescita e che più porta lustro alla nostra regione: il vino.

«Vicoli diVini è un viaggio nel centro storico con il calice in mano, degustando vini tra i più pregiati di Calabria abbinati a street food selezionati, impreziosito da una selezione artistica che si snoda su tre palchi musicali ospitando inoltre street artist su tutto il territorio», fa sapere l’associazione Saturnalia, organizzatrice e promotrice dell’evento insieme al Comune di Vibo Valentia.

Il sodalizio in pochi anni ha raggiunto risultati invidiabili, creando format di successo trasversali in Calabria come Vicoli diVini e Somewhere, Festival trattati da media come Sky, Sole 24 ore, Repubblica e molti altri.Inoltre l’associazione collabora all’organizzazione dei format Internazionali “Milano Food Week” e “Milano Wine Week”, ha ottenuto il supporto di Regione Lombardia e Unioncamere.

«Lo scopo sociale dell’associazione è quello di rilanciare e valorizzare il territorio tramite gli eventi, che si sono dimostrati un volano formidabile per il rilancio di diversi territori e delle economie locali».

Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazioe ha preso parte un parterre di oltre 10 ospiti tra il mondo istituzionale, culturale, enologico e gastronomico con l'esposizione delle relazioni sull’evoluzione dell’enogastronomia calabrese e dello sviluppo del territorio. A margine della presentazione vi è stata una degustazione privata dei vini selezionati delle cantine calabresi che hanno aderito al progetto di Vicoli diVini.