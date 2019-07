CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) - Goletta Verde fa tappa in Calabria. Dal 16 al 19 luglio, infatti, il vascello di Legambiente fa tappa a Corigliano Rossano «per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.».

La Calabria sarà l’ottava regione toccata dal tour della Goletta verde di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane, la nave resterà attraccata al porto di Corigliano Rossano per tre giorni dal 16 luglio.

Il viaggio prevede 25 tappe e si concluderà a metà agosto in Liguria. Tra le battaglie che Goletta Verde porta avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa calabra i volontari di Legambiente organizzeranno il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.

L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio alle ore 11:00 presso il Lungomare Corigliano Rossano.

Fra gli appuntamenti di Corigliano Rossano anche #IOACCOLGO, la campagna di Legambiente che ha al centro il simbolo della coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti.

Martedì 16 luglio, alle ore 17, ci si recherà nel borgo marinaro per mostrare al mondo che c’è un pezzo d’Italia che accoglie e che dice “no” all’esclusione e “sì” alla solidarietà e all’uguaglianza.

Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità competenti. P

er inviare la propria segnalazione basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde.

Il programma completo della visita di Goletta verde in Calabria

Martedì 16 luglio Porto di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano)

Ore 17:00 Arrivo della Goletta Verde - Benvenuta Goletta insieme al circolo Legambiente di Corigliano Rossano e degustazione di prodotti tipici del territorio A seguire #IOACCOLGO – I volontari andranno nel borgo marinaro con le coperte termiche, note nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti A bordo della Goletta Verde Ore 18:00 “Liberiamo il mare dalla plastica con i pescatori” Intervengono: Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde Flavio Stasi, Sindaco Corigliano Rossano Cataldo Minò, Presidente Flag “I Borghi marinari dello Jonio” Caterina Cristofaro, Segreteria Regionale Legambiente Calabria Michele Sapia, Segretario Regionale FAI Cisl Bruno Costa, Segretario Regionale FLAI Cgil* Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria Luigi Buta, Tenente di Vascello, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto Seguirà aperitivo con degustazione di prodotti tipici

Mercoledì 17 luglio Lungomare Corigliano Rossano (Area Urbana Rossano) - Spiaggia libera tra i lidi Gipsy e Lulapaluza Ore 10:00 Attività di monitoraggio del beach litter con il regionale Legambiente Calabria, l’equipaggio della Goletta Verde e la partecipazione delle associazioni del territorio

Ore 11:00 Trash Mob “Usa e getta? No grazie!” Mercato Ittico, porto di Corigliano Rossano Ore 16:30 - 17:30 Flash Mob “NO OIL” con i pescatori e l’equipaggio della Goletta Verde Ore 18:00 Visite a bordo della Goletta Verde

Giovedì 18 luglio Lido “Scarafaggio” - Lungomare di Schiavonea