VIBO VALENTIA - UNA iniziativa importante per la comunità vibonese, annunciata dal sindaco Maria Limardo proprio ieri. È stato infatti ripristinato il Bus del Mare, un servizio che collega la città con le frazioni costiere, e che permetterà ai cittadini di raggiungere le località balneari durante questa stagione estiva. «Il sindaco Maria Limardo ha voluto riproporre già da quest’anno il servizio bus da e per il mare.

Il riavvio è stato reso possibile grazie al lavoro svolto dall’assessore Giovanni Russo in collaborazione con Ferrovie della Calabria di Vibo Valentia», ha affermato il primo cittadino attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Una valida alternativa per chi preferisce sfruttare un servizio pubblico piuttosto che utilizzare mezzi propri, ma anche una soluzione per chi non possiede autovetture e vuole concedersi un momento di evasione dal caldo afoso della città.

«Da lunedì e per tutti i giorni, domenica compresa, saranno sei le circolari che collegheranno Vibo centro con le Marinate (andata e ritorno) dalle 9 di mattina fino alle 20 di sera, e raggiungeranno Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo passando da Longobardi. - ha continuato il sindaco - L’iniziativa è rivolta a tutte le persone che vogliono muoversi e raggiungere le Marinate e i lidi balneari, oltre che a giovani e turisti che si trovano a Vibo Valentia sprovvisti dell’autovettura privata». Entrando nel dettaglio, le partenze previste sono: da Vibo Valentia – Terminal Bus in direzione capolinea Porto Salvo – Chiesa gli orari stabiliti sono 9 – 11 – 13; per il ritorno, invece, gli orari sono 15.30 – 18.30 – 20. Di fianco lo schema delle fermate, ovvero il tragitto completo. Si tratta di un servizio extra rispetto a quello ordinario, il cui schema rimane invariato.