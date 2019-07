NEL laboratorio di Mauro Martino – a Cambridge, Massachusetts – l’intelligenza artificiale incontra l’arte.

Con due obiettivi: generare nuova estetica da flussi di dati e aiutare il pubblico a comprendere cosa accade nei processi di machine learning, visualizzandoli. Quarantun anni, nato a Cosenza, una laurea in Interaction Design al Politecnico di Milano e un dottorato in Design e Technology, esperienze di ricerca al Mit di Boston e ad Harvard, Martino oggi dirige il Visual Ai Lab di Ibm Research – da lui fondato – ed è docente alla Northeastern University di Boston.



I suoi lavori sono stati pubblicati su Nature, Science, Pnas e sono apparsi in due edizioni – 2015 e 2016 – del libro “The Best American Infographics". Nel 2017 si è aggiudicato, nella categoria video, la medaglia d’oro al Vizzies Visualization Challenge della National Science Foundation, il premio più prestigioso per chi fa divulgazione scientifica con la visualizzazione dei dati. È stato premiato, in quell’occasione, per il data-movie “Network Earth” che raccontava la fragilità dei nostri ecosistemi esposti a inquinamento e cambiamento climatico. Il suo ultimo progetto, on line da questa mattina, esplora l’arte attraverso l’intelligenza artificiale.

Ed esplora anche l’arte “creata” da un’intelligenza artificiale. Potete farlo anche voi, andando su aiportraits.com: qui un sistema di intelligenza artificiale, basato su reti neurali, vi farà un ritratto, in pochi secondi, partendo da una vostra foto. Non è fotoritocco, non è style transfer. «In quel caso si alterano più che altro i colori delle immagini digitali per farle assomigliare allo stile di un'altra immagine. Quelle che genera AI portraits invece – spiega Martino – sono immagini originali, ovvero nuove nei colori, nelle forme e nelle linee del volto, completamente ridisegnate».

