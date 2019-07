VIBO VALENTIA - Lunghe file e vibranti proteste da parte dell'utenza per la ritardata apertura degli uffici ticket, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri della Stazione. E' successo questa mattina al Poliabulatorio sito nel popoloso quartiere Moderata Durant dove, fin dalle 6.30 del mattino molte persone si erano recate presso la struttura per il ticket. Ma una volta superato l'orario fatidico (le 7,30) per l'apertura dello sportello si è iniziato capire che qualcosa era non era andato per il verso giusto. Dall'altro lato, infatti, non vi era alcun addetto e le tendine erano rimaste abbassate. Fino alle 8.30 la situazione non è mutata.

Molte persone, rassegnate, a quel punto deciso di andare via, le più agguerrite, invece, sono rimaste a protestare. Non solo Tropea (LEGGI LA NOTIZIA), dunque, ma anche a Vibo Valentia si è verificato il disservizio senza alcuna comunicazione preventiva ufficiale da parte dell'Asp in ordine alle motivazioni della chiusura dei locali: «Nessuno sa, vede o sente. Io sono arrivato alla 6.40 e c'era già gente in fila. I commenti sono superflui», ha affermato un paziente che poi ha deciso di tornare a casa così come molti altri.

Soltanto dopo è stato affisso, sul vetro dell'ufficio, un foglio (Foto a sinistra) con la scritta che l'Ufficio ticket aperto era quello sito in via Giacomo Matteotti, nel pressi dell'ospedale, quindi dalla parte opposta della città capoluogo. A ciò si aggiungeva che tale decisione era stata comunicata al personale soltanto questa mattina.

E a quel punto, apriti cielo: gli animi dei presenti si sono comprensibilmente surriscaldati, alcuni utenti hanno chiamato i carabinieri. Insomma, non proprio un piacevole lunedì per i vibonesi.

L'Azienda sanitaria ha diffuso una nota evidenziando che «può essere sicuramente utile ricordare che è possibile prenotare le prestazioni sanitarie, come visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale erogati dai Presidi ospedalieri dell’Azienda e dai Poliambulatori, non solo presso gli uffici aziendali ubicati presso le strutture di questa Azienda sanitaria, ma anche recandosi presso alcune farmacie, parafarmacie e associazioni ricadenti nell’ambito della Provincia di Vibo Valentia».

Per questo l'Asp ha diffuso l’elenco completo dei punti dove è possibile recarsi per la prenotazione, il pagamento del ticket e per regolarizzare l’impegnativa (Nella foto a destra).