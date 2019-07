REGGIO CALABRIA - Il Cipe ha stanziato 99 milioni di euro a favore delle Infrastrutture del Sud. Lo rende noto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Per quanto riguarda la Calabria, il Governo ha stanziato 25 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria. A questi si aggiungono, complessivamente, gli interventi per la messa in sicurezza del Porto di Palermo, con un investimento di 39 milioni, del Porto di Castellammare di Stabia, 35 milioni.

«Sono molto soddisfatta - afferma Castelli - per l’approvazione, da parte del CIPE, nell’ambito del piano operativo Infrastrutture, di questi interventi. Si tratta di un’importante risultato utile a far ripartire gli investimenti nel sud del Paese, su cui abbiamo lavorato intensamente negli ultimi mesi».