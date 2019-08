La spiaggia di Tropea ammalia vacanzieri di tutta Italia per la sabbia bianca e fine, acque cristalline e bellezze mozzafiato. D’altronde la stagione estiva mostra agli occhi dei tanti visitatori il lato migliore delle coste italiche, immortalate in foto e video nei tratti di spiaggia più belli. Ed è proprio la condivisione di scatti della perla del Tirreno che hanno incrementato di poco più del 60% la popolarità sul social Instagram con ben 28.263 hashtag.

Entra di fatto nella top 10 delle spiagge più belle, spodestando Cala Goloritze situata sulla costa orientale della Sardegna, rubandole il decimo posto in classifica. Un dato in controtendenza rispetto allo scorso anno, la Grotta della Poesia spodesta Porto Selvaggio dal terzo posto in classifica, San Fruttuoso in Liguria supera Porto Giunco in Sardegna e si aggiudica l’ottavo posto.

Si aggiudica il primo posto la scala dei turchi in provincia di Agrigento in Sicilia con oltre 140 mila hashtag. Segue la spiaggia di Costa Rei, che si estende per circa 10 km in Sardegna. Al terzo posto si classifica la baia del silenzio in Liguria. Punta prosciutto, in località Porto Cesareo di Puglia, si aggiudica la quarta posizione con 40 mila hashtag.

Ancora Puglia al quinto posto in una posizione in salita con la Grotta della Poesia, con quasi 42mila hashtag e un incremento di popolarità del 49%. Porto Selvaggio in provincia di Lecce si posiziona al sesto posto. La seconda sarda in classifica è Cala Mariolu, nel golfo di Orosei, che si aggiudica quasi 40mila hashtag. La spiaggia di San Fruttuoso, raggiungibile solo a piedi o in battello, nei pressi di Camogli in Liguria si colloca all’ottavo posto. Al nono posto, invece, Porto Giunco in Sardegna. Chiude la classifica in new entry la spiaggia di Tropea, unica spiaggia calabrese rientrata nella classifica dei posti più apprezzati e amati su Instagram.