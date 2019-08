RICADI - Bagnanti imbufaliti per la presenza "in mare di liquami". La circostanza si sta verificando da questo pomeriggio, 11 agosto, in località Tono, a Capo Vaticano, nel territorio di Ricadi. A segnalarlo alla nostra redazione alcuni turisti che non hanno nascosto la loro rabbia: "Fino a stamani il mare era pulito - hanno affermato - ma da circa un'ora si è riempito della tradizionale schiumetta. Non è fioritura algale ma melma vera e propria, d'altronde, le foto parlano chiaro. Questa è una situazione inaccettabile perché c'è gente che lavora tutta la settimana e ha solo la domenica per concedersi qualche ora di relax al mare ma è impossibilitato a farlo. È vergognoso".