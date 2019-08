COSENZA – L’ennesimo paradosso targato Decreto Calabria scatena i malumori dei sindacati. La nomina di Elga Rizzo come direttore generale facente funzioni dell’Asp di Catanzaro, in attesa che il ministero si decida a mandare qualche commissario, ha generato la prima polemica, con tanto di annuncio di esposto in Procura da parte della Uil Fpl calabrese. Il problema sarebbe “l’autonomina” della Rizzo dopo le dimissioni della reggente Amalia De Luca. Più che uno scivolone, una necessità inderogabile.

«Quale direttore amministrativo aziendale - si legge nel documento di nomina - comunico che dalla data odierna (il 26 agosto ndr) assumerò le funzioni di direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro». Insomma, il documento autografo scritto in prima persona ha fatto trasalire il segretario Uil Nicola Simone, anche se la Rizzo non ha fatto altro che applicare quanto scritto nell’articolo tre, terzo comma, del Decreto Calabria. Che dice questo: in assenza di commissari a gestire le Asp l’ordinaria amministrazione «è garantita dal dirigente amministrativo più anziano per età preposto ad unità operativa complessa, ovvero, in subordine, a unità operativa semplice».

Vero è che sarebbe toccato al commissario Cotticelli produrre quel documento e non il contrario, ovvero una comunicazione rivolta al commissario dalla stessa Rizzo. Insomma, nel caos amministrativo generato dal decretone salva Calabria accade anche che i reggenti sono costretti ad autonominarsi, in assenza di ulteriori figure. Per la Uil non poteva. Lo dice in una lettera destinata al commissario Cotticelli, non di certo tenera.

«La sua presenza - scrivono - e quella del sub commissario costituisce esclusivamente un costo considerato che, in Calabria, basta alzarsi una mattina ed autonominarsi qualcosa in virtù di scorrette ed opportunistiche interpretazioni di norme di legge. Generale, resti tranquillamente a Roma a godersi la famiglia. Qui, in Calabria, si governa con il metodo delle convenienze ed amicizie e con procedure invertite ossia l’autonominato comunica al Commissario ad acta, cioè a colui cui spetta la nomina, di essersi autonominato. Piaccia o non piaccia. La neo direttrice generale dell’Asp di Catanzaro sembrerebbe essersi autonominata in virtù di una norma contenuta nella legge 60/2019, il cosiddetto Decreto Calabria. Peccato che tale norma sia una norma transitoria da utilizzare esclusivamente per il passaggio dai precedenti direttori generali decaduti per legge ai nuovi direttori in via di nomina da parte del Consiglio dei Ministri. Le impreviste lungaggini per le nuove designazioni non prevedono alcuna autonomina a cascata del dirigente amministrativo più anziano ma la gestione, da parte della Struttura commissariale, della situazione attraverso appositi provvedimenti emanati al fine di garantire, nelle more delle decisioni del Consiglio dei Ministri, la rappresentanza ai vertici delle Aziende in cui i reggenti si sono dimessi. Se così non fosse la Sua presenza si rivelerebbe del tutto inutile. Anche al fine di evitare emulazioni la Uil invierà specifico esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro».