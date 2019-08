MILETO - Come ormai tradizione, l'inizio dell'anno pastorale nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Luigi Renzo, porta con sé lo svolgimento del convegno diocesano che quest'anno avrà luogo il 19 e 20 settembre sul tema "Una chiesa, profezia nel mondo di oggi" e si svolgerà in preparazione dell'avvio del sinodo diocesano previsto ad ottobre.

«Con il convegno diocesano - ha scritto il vescovo nel suo messaggio - ci apprestiamo a vivere un'altra tappa importante in preparazione al Sinodo diocesano, ormai alle porte. Probabilmente, mi auguro di no, c'è ancora qualcuno un po' scettico sul valore storico e profetico del Sinodo durante il quale abbiamo già iniziato ad esperimentare la gioia del camminare insieme verso la stessa meta in un clima di ascolto reciproco. Ci stiamo soprattutto lasciando interpellare dalla Parola di Dio per poterla incarnare nelle nostre “per periferie esistenziali” e così portare nelle nostre comunità una parola di speranza e di luce come lo Spirito ci sta facendo capire».

Il presule miletese mette in luce come «il cammino sinodale è essenzialmente permettere a Dio di parlare alle nostre coscienze, ai nostri cuori, alla nostra Chiesa locale per trasformarci insieme in strumenti validi e convinti di trasmissione (la testimonianza) del messaggio di salvezza e di conversione che il Signore stesso ci indica da seguire in unità e comunione ecclesiale. Con il cuore colmo di Parola e di Amore di Dio possiamo farci noi stessi “sinodo”, cioè impegnarci ad acquisire come stile quotidiano di vita il “camminare insieme” verso il Regno di Gesù».

Inoltre, Renzo ha spiegato che «il Sinodo non è una specie di convegno ecclesiale prolungato in cui arricchirci di contenuti, certamente necessari, ma è riscoprire ed incarnare dovunque l'immagine di “una Chiesa lieta col volto di mamma che accompagna e accarezza” l'umanità sofferente e lacerata da tanti problemi, da tante paure, da tante povertà, come ci ha ricordato Papa Francesco nel convegno di Firenze (2015). Sono le sfide della società in cui viviamo che dobbiamo saper focalizzare con coraggio, senza lasciarci fossilizzare in atteggiamenti rinunciatari ed in ritirata».

Ricordando come «non possiamo aver paura se ci appaiono al di sopra delle nostre forze. “Io sono con voi sempre” ci ripete Gesù, ed è questa la garanzia che, malgrado tutto, “le forze del male non l'avranno vinta e non potranno prevalere”», il vescovo spiega «quali sono queste sfide da accogliere ed aggredire».

In particolare, «tante le abbiamo capite ed incrociate nei nostri dibattiti zonali di questi due anni di preparazione. Altre ci saranno più evidenti strada facendo se sapremo e vorremo continuare ad ascoltare la voce dello Spirito unito al grido di chi ci cammina accanto e ci chiede aiuto. Occorre farsi Samaritani di chi è nella sofferenza. Il Convegno diocesano vuole rappresentare un altro tassello del mosaico che stiamo coprendo nella sua varietà di colori».

Per quanto riguarda il tema scelto «nella prospettiva della "Chiesa che stiamo sognando e vogliamo costruire", aiuterà - scrive il pastore della dicoesi - a riflettere su “una Chiesa profezia nel mondo di oggi”».

Raccomandando «vivamente la partecipazione entusiasta e qualificata dei Sacerdoti, senza i quali il Sinodo annaspa, e di tutti i Membri Sinodali già delegati dalle Parrocchie con i relativi supplenti», Renzo chiarisce che il convegno «sarà una prima esperienza collegiale della celebrazione solenne del Sinodo che, a Dio piacendo, apriremo in Cattedrale il prossimo 25 ottobre».

Il programma dell'appuntamento religioso prevede il suo inizio il 19 settembre con l'accoglienza, nel pomeriggio, dei partecipanti e la celebrazione liturgica nella Basilica Cattedrale di Mileto presieduta dallo stesso vescovo Renzo.

Al termine il convegno entrerà subito nel vivo con la relazione dal titolo "Le sfide umane e sociali all'Evangelizzazione e possibili risposte alla scuola di don Francesco Mottola" tenuta da don Enzo Gabrieli, postulatore della causa di canonizzazione del venerabile don Francesco Mottola.

Dopo un breve dibattito si passerà alla presentazione delle proposizioni sinodali elaborate nel secondo anno del dibattito zonale dal titolo "Una chiesa casa e scuola di comunione" a cura di mons. Vincenzo Varone, vicario episcopale per le attività pastorali.

La giornata si chiuderà con la preghiera conclusiva.

Il giorno successivo è previsto l'avvio dei laboratori sinodali e in serata la fase di Presentazione in assemblea del lavoro svolto con i Coordinatori che comunicheranno le novità emerse.

Le conclusioni del Convegno saranno, infine, affidate al vescovo Renzo che presiederà anche la celebrazione di chiusura.