JESOLO (VENEZIA) - Myriam Melluso è una delle due finaliste calabresi di Miss Italia 2019 e, da ieri, è anche Miss Linkem.

La ventenne reggina, giunta alle prefinali di Mestre con la fascia di Miss Eleganza Calabria, è stata l’unica rappresentante della delegazione regionale ad accedere alla finalissima di Jesolo (6 settembre su Rai1), dove raggiungerà Miss Calabria Annalisa Alfieri, qualificata direttamente all’ultimo atto dello storico concorso di bellezza che quest’anno spegne 80 candeline. Nel corso dell’assegnazione dei primi dieci titoli nazionali alle finaliste, Myriam ha ricevuto la fascia Linkem, che garantisce alla vincitrice anche una borsa di studio di mille euro.

E anche per questo la giovane studentessa di economia cresciuta in riva allo Stretto non è riuscita a trattenere le lacrime sul palco del Teatro Vivaldi. Lei che conserva ancora la sua prima bambola “Tanya Miss Italia 2000” e il diadema di Cenerentola che da piccola usava per “giocare” a fare la Miss.

Su Instagram Myriam Melluso e Annalisa Alfieri (rispettivamente numero 37 e 18) raccontano quotidianamente il percorso di avvicinamento all’appuntamento di venerdì prossimo, tra book fotografici, eventi con gli sponsor e... marce dimostrative. Sì, perché a Jesolo c’è spazio anche per la protesta, come quella andata in scena venerdì scorso durante la tradizionale parata delle concorrenti da Piazza Torino a Piazza Milano. «Un corteo in difesa della libertà delle donne – si legge sul sito della manifestazione – compresa quella di esibire la propria bellezza in passerella».

Gli altri titoli nazionali assegnati alle finaliste di Miss Italia e collegati alle aziende partner del concorso sono: Miss Miluna è Iryna Nicoli (n.52, Lombardia), Miss Rocchetta Bellezza Lucrezia Terenzi (n. 80, Lazio); Miss Be Much Marialaura Caccia (n.7, Liguria); Miss Interflora Valentina Pesaresi (n.77, Lazio); Miss Kissimo Biancaluna Carolina Stramare (n.3, Lombardia); Miss Linkem Myriam Melluso (n.37, Calabria); Miss Bella Oggi Giada Pezzaioli (n.17, Puglia); Miss Sport Infront Serena Petralia (n.20, Sicilia); Miss Tv Sorrisi e Canzoni Giada Pezzaioli (n. 17, Puglia); Miss Diva e Donna Serena Petralia (n.20, Sicilia)

Altre 4 fasce (Miss Sorriso, Miss Eleganza, Miss Cinema e Miss Social) saranno invece attribuite nel corso della diretta televisiva del prossimo 6 settembre su Rai 1.